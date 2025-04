ESPN define transmissões da reta final da temporada regular da NBA

Falta pouco para o encerramento da temporada, e os gigantes da Conferência Leste e Oeste ainda lutam por posições na classificação. A ESPN 2 e o Disney+ exibirão três partidas da temporada regular da NBA com transmissões exclusivas neste fim de semana. Mas ainda com direito a rodada dupla no domingo (13), dia que marca o final desta fase da melhor liga de basquete do mundo.

A primeira das três partidas irá ao ar na sexta-feira (11), com o Los Angeles Lakers protagonizando um confronto importante na luta por posição na tabela contra o Houston Rockets. A equipe de LeBron James e Luka Doncic ocupa a 3ª colocação da Conferência Oeste, com 49​ vitórias, porém é perseguida por Clippers e Nuggets – com apenas uma vitória a menos. O duelo entre Lakers e Rockets será destaque da ESPN 2 e Disney+ às 23h.

O domingo será um dia repleto de emoções com todos os 30 times da NBA em ação jogando a última partida da temporada regular na ESPN. Com uma rodada dupla no dia, com os jogos sendo realizados às 14h e 16h30. O primeiro horário terá duas equipes do Leste em quadra, com Milwaukee Bucks x Detroit Pistons ao vivo na ESPN 2 e Disney+, embate que pode ser uma briga direta pela quinta posição da Conferência.

Publicidade

Leia mais

Logo em seguida, a partida que encerra a temporada regular 2024/25 da NBA nas plataformas Disney será Los Angeles Clippers x Golden State Warriors, com os astros James Harden e Kawhi Leonard, do Clippers, frente a frente com a dupla Stephen Curry e Jimmy Butler, do Warriors. O jogo também é um potencial confronto direto por posição na Conferência Oeste e terá exibição ao vivo da ESPN 2 e Disney+.

Os jogos de play-in com os times atrás das últimas vagas nos playoffs da NBA estarão na ESPN e do Disney+ na próxima semana. Na Conferência Leste, Orlando Magic, Atlanta Hawks, Chicago Bulls e Miami Heat estão garantidos nesta fase, enquanto na Conferência Oeste Kings e Mavericks são as equipes já confirmadas na repescagem. As plataformas Disney exibirão duas partidas da primeira rodada na quarta (16), e um confronto classificatório na sexta (18).

Publicidade

Por Assessoria de Imprensa

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA