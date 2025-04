Novo GM do Kings já fez análise chocante sobre Zach LaVine

O Sacramento Kings já tem um novo gerente-geral para conduzir as suas operações de basquete. Segundo Shams Charania, da ESPN, o time contratou Scott Perry para ser o sucessor de Monte McNair no cargo. Mas, antes mesmo de ser apresentado, ele já terá que administrar uma polêmica. Afinal, em 2023, o novo GM do Kings fez uma análise bem negativa sobre Zach LaVine – com quem vai trabalhar agora.

“Zach, antes de tudo, já provou que é capaz de pontuar nessa liga. Fez isso em todos os seus dez anos de liga. É um ótimo arremessador de longa distância e, ao mesmo tempo, um atleta explosivo. Nada a questionar nesse sentido. Então, o próximo passo da minha análise é: ele impacta vitórias? O fato é que, em uma década nessa liga, ele chegou aos playoffs uma vez”, disparou o então dirigente do New York Knicks.

LaVine ficou conhecido nos últimos anos como um dos piores contratos da NBA. O Kings adquiriu o ala-armador na trade deadline, apostando em seu talento depois de um bom início de temporada pelo Chicago Bulls. E, com isso, topou arcar com os quase US$100 milhões de salários do atleta até 2027. Perry via a relação custo-benefício do astro, na época, como algo impossível de ser administrado.

“Para adquiri-lo, eu vou ter que pagar mais de US$40 milhões em várias temporadas a Zach. Por um jogador que, por enquanto, não conseguiu trazer vitórias da forma como esse salário sugere. Então, não há um equilíbrio. Eu acho que o seu encaixe ideal seria como uma terceira opção ofensiva em um time muito bom. Você paga, no entanto, por muito mais do que isso”, concluiu o executivo.

Bomba

As declarações do novo GM do Kings devem cair como uma bomba, em particular, junto ao próprio Zach LaVine. O jogador, afinal, só teve elogios a fazer desde que chegou ao novo time. Ele conviveu com muitas críticas em Chicago, então “respirar novos ares” é um alívio. O pontuador não esconde que, apesar dos resultados da equipe não terem sido ideais, torce para ficar na Califórnia.

“Eu estou muito feliz em Sacramento, pois é um time que trocou por mim e me valoriza. Só queria estar em um lugar onde me queiram. Então, se essa organização acredita em mim, não há nenhum motivo para não querer estar aqui. Mesmo que tudo tivesse dado errado nessa temporada, eu seria louco de considerar ir embora. Eu quero estar em Sacramento”, cravou o veterano.

É possível que, por causa do seu contrato, LaVine voltasse a ser alvo de rumores mesmo que Perry não fosse o GM. Por isso, ele também tenta manter uma postura realista em relação a tudo. “A construção do elenco, a princípio, não é um assunto do meu controle. Para mim, não importa quem esteja em quadra, o meu trabalho é estar pronto para jogar o meu melhor basquete”, ponderou.

Contrário

A chegada de LaVine ao Kings concluiu um longo “namoro” da franquia ao ala-armador. Poucos se lembram, mas, em 2018, a equipe quase o contratou como agente livre. Só não ocorreu porque o Bulls igualou uma oferta de US$80 milhões de Sacramento para mantê-lo. E, por isso, Perry pode ter que atuar contra a sua vontade quando o assunto for o atleta de 30 anos.

De acordo com James McCauley, da revista Sports Illustrated, a tendência é que LaVine não seja negociado tão cedo. Pelo contrário. Ele vai ser elegível a uma extensão nessa offseason e há um desejo mútuo no acordo. Por isso, mesmo a contragosto, Perry pode ter que conduzir essa negociação.

