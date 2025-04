Jornalista detona Sacramento Kings após outra temporada ruim na NBA

Pela segunda temporada seguida, o Sacramento Kings foi eliminado no play-in e ficou de fora dos playoffs da NBA. Após quebrar um jejum de 16 anos sem jogar a pós-temporada em 2022/23, a franquia fracassou em retornar a fase decisiva nos últimos dois anos. A rápida queda de um time que trocou De’Aaron Fox e demitiu técnico e GM em 2024/25, não foi perdoada pela imprensa dos EUA.

Um dos jornalistas que falou sobre isso foi Brian Windhorst, da ESPN. Participando do programa NBA Today, o analista falou o que pensa sobre mais uma campanha de Sacramento acabando em abril.

“Acho que a entrevista de Domantas Sabonis hoje diz tudo. Ele afirmou que o Kings precisava, acima de tudo, de um armador. Bom, eles trocaram seu armador All-Star para o Texas nesse ano. Aliás, o seu GM que ganhou o prêmio de executivo do ano há duas campanhas, também caiu. Ele já sabia que estava demitido. Ah, e não se esqueça que seu técnico do ano também foi mandado embora”, afirmou o jornalista.

Windhorst se refere a troca de Fox para o Spurs, e as demissões de Monte McNair e Mike Brown. Quedas simbólicas, afinal, foram os três que venceram prêmios por Sacramento na campanha que levou o time ao mando de quadra do Oeste há dois anos.

Para o jornalista, a forma como tudo desmoronou rapidamente após o conto de fadas de 2022/23, reflete bem o que tem sido o Kings nos últimos anos: Uma franquia ruim, segundo ele.

“Cara, é só pensar. Afinal, quantos treinadores passaram por Sacramento nos últimos 17 anos? Ok, ai eles enfim acham o técnico que funciona para eles em Mike Brown, dão uma extensão de contrato a ele. E aí de repente você o demite dois meses depois do começo da temporada. Isso não me parece muito profissional. Então, é uma definição ótima dos motivos que os tem levado a ser uma franquia ruim”, disparou Windhorst.

Por fim, ele também mencionou a união de DeMar DeRozan e Zach LaVine que já não havia funcionado no Chicago Bulls, mas que virou alternativa em Sacramento após a troca de Fox.

“Bom, eu gosto de DeRozan e LaVine como jogadores. Acho que eles podem ser bem-sucedidos individualmente. Porém, tudo pareceu muito ruim em Chicago. O Bulls, então, seguiu em frente com ambos. O Kings precisou trocar uma combinação que funcionava por uma que não funciona e é muito cara. O seu front-office estava funcionando, até que você tirou poderes deles e os mandou embora. Então, o que estamos fazendo? Pode funcionar, mas alguém confia nisso?”, concluiu.

De fato, a influência do GM McNair pareceu diminuir muito na atual temporada do Sacramento Kings na NBA. No artigo de Sam Amick do portal The Athletic sobre a demissão e a chegada do novo executivo Scott Perry, o jornalista revelou que ambas as trocas por DeRozan e também por LaVine tiveram como grande agente, o proprietário Vivek Ranadivé e não McNair.

O que os jogadores disseram?

Desde ontem, a eliminação de Sacramento tem sido uma grande melancolia entre seus jogadores. Na coletiva de imprensa após a derrota, por exemplo, DeMar DeRozan teve uma aspa forte sobre toda a campanha.

“Sendo sincero, foi a experiência mais difícil que passei em 16 anos de carreira. Muita coisa aconteceu. Nós demitimos Mike Brown, e eu nunca tinha estado em um time que trocou de técnico no meio do ano. Então, é muito complicado. Você não quer ser eliminado dessa forma, ir por esse caminho, mas aconteceu”, afirmou.

Ele foi o cestinha da dura derrota para o Dallas Mavericks que encerrou a temporada 2024/25 da NBA para o Sacramento Kings.

Enquanto isso, Domantas Sabonis deu entrevista já nessa sexta. O pivô citou a ausência do armador após a saída de Fox, como foi dito por Windhorst. Apesar disso, afirmou que quer ficar na franquia e que quer vencer por Sacramento. Mas os rumores devem ser barulhentos sobre seu nome a partir de agora. Sua atuação contra Dallas foi, no mínimo, decepcionante.

