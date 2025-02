Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo são os melhores do mês

A NBA encerrou mais um mês da temporada 2024/25. Como é de costume, desse modo, foram anunciados os melhores jogadores de janeiro nesta quarta-feira (5). Os vencedores de Leste e Oeste foram Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e Nikola Jokic, do Denver Nuggets, respectivamente.

Ambos candidatos ao MVP, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic tiveram grandes atuações no mês. Os destaques ficaram pela capacidade de ter dígitos duplos em diferentes estatísticas, como pontos, assistências e rebotes. Assim, eles lideraram seus times a boas campanhas no período.

No mês janeiro, Antetokounmpo brilhou no ataque. Suas médias foram de 30,5 pontos, 13,2 rebotes e 5,7 assistências por partida, além de 60% nos arremessos. Desse modo, o Bucks conseguiu a maior pontuação de sua história em janeiro (118,5 pontos por partida).

O duas vezes MVP também alcançou 15 duplos-duplos no mês. Assim, a maior marca da liga no recorte. O grego ampliou sua sequência para 19 partidas com dígitos duplos, sendo a maior ativa na NBA nesta temporada e a segunda maior de sua carreira.

Mas com a conquista em janeiro, o craque do Bucks chegou a 11 prêmios do mês em sua carreira, além do primeiro em janeiro.

Nikola Jokic, enquanto isso, ajudou no período para o Nuggets seguir entre os melhores do Oeste. Nos 14 jogos enquanto esteve em quadra, Denver venceu dez deles. Seus números, no período, foram de 27 pontos, 12,8 rebotes e 11,4 assistências, além de 1,9 roubo por partida.

O sérvio, por sua vez, registrou oito triplos-duplos no mês, sendo a quinta maior marca em um único mês na história da NBA. Em janeiro, por fim, ele ficou em primeiro em assistências por jogo, segundo em duplos-duplos (atrás do grego) e quarto em rebotes e pontos.

O prêmio de melhor do mês foi o oitavo na carreira de Jokic. Assim, a maior marca na história do Nuggets.

As boas atuações no mês colocaram Jokic e Antetokounmpo na disputa para MVP da NBA. Então, na atualização da última semana, os dois estavam em segundo e terceiro, respectivamente. O líder, por enquanto, é Shai Gilgeous-Alexander, que lidera o Oklahoma City Thunder à melhor campanha do Oeste.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

