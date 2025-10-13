NFL: Patrick Mahomes tem grande jogo e Chiefs vence Lions

Patrick Mahomes teve o melhor jogo dele em 2025/26 para liderar mais uma vitória do Kansas City Chiefs na NFL. Em casa, o QB brilhou para a equipe vencer o Detroit Lions por 30 a 17 neste domigo (12) pelo Sunday Night Football. O camisa 15, inclusive, passou para 257 jardas e três touchdowns.
Além de Patrick Mahomes, outro destaque do Chiefs no duelo da NFL foi Travis Kelce. O TE também teve o melhor jogo dele no ano, com 78 jardas em seis recepções. Enquanto isso, pelo Lions, Jared Goff passou para 203 jardas e dois TDs.
O jogo
O primeiro quarto começou com um ataque de quase dez minutos do Detroit Lions. Entre passes e corridas, a equipe da NFC foi avançando aos poucos para o campo adversário e chegou a marcar um touchdown após um passe de David Montgomery para Jared Goff. Porém, a arbitragem anulou a jogada por uma falta do QB. Desse modo, restou o field goal de Jake Bates, que abriu o placar em 3 a 0.
No primeiro ataque, o Kansas City Chiefs avançou mais rápido que o Lions. Isso graças a bons passes de Patrick Mahomes, que somou 56 jardas em três lançamentos. Desse modo, já na end zone, o camisa 15 passou para Xavier Worthy marcar o TD e deixar o marcador em 6 a 3, após Harrison Butker errar o chute extra.
Segundo quarto
Atrás no placar, o Lions não demorou para dar a resposta. O ataque começou com um retorno de 21 jardas após o kickoff. Assim, em uma boa posição, Jared Goff conseguiu somar para 39 jardas em dois passes. Depois, completou outro de 22 para Jameson Williams marcar o TD. Com o ponto extra, Detroit retomou a liderança em 10 a 6.
Nas jogadas seguintes, os ataques não tiveram sucesso. Primeiro, o Chiefs tentou uma quarta descida para um jarda, mas Mahomes não completou o passe. Com a bola de volta, o Lions avançou pouco, antes de também tentar uma quarta descida e ter que devolver a bola.
Com menos de três minutos restantes, o Chiefs aproveitou o turnover do Lions para amplicar voltar à liderança. Mais uma vez, Mahomes foi quem liderou o ataque, com 38 jardas passadas na campanha. Já perto da end zone, o QB marcou o TD corrido e deixou o marcador em 13 a 10 após o ponto extra.
Terceiro quarto
Em vantagem, o Chiefs voltou do intervalo com o primeiro ataque do terceiro quarto. A equipe da casa, desse modo, aproveitou para abrir ainda mais pontos na liderança. Mahomes foi quem brilhou no drive, com 62 jardas passadas, sendo seis delas para o TD de Marquise Brown. Com o chute extra, o placar chegou a 20 a 10 para Kansas City.
Após os pontos do Chiefs, o Lions não conseguiu um bom ataque e a campanha terminou em punt. Porém, a defesa de Detroit conseguiu parar o ataque adversário no drive seguinte, forçando a devolução do Chiefs.
Último quarto
Com a boa defesa, o Lions voltou ao ataque na reta final do último quarto. Porém, a pontuação aconteceu apenas no período final. O drive, aliás, foi apenas de passes. Jared Goff, desse modo, somou para 81 jardas em oito passes, sendo o último para o touchdown de Sam LaPorta. Assim, reduzindo o marcador para 20 a 17 com o ponto extra.
Patrick Mahomes logo interrompeu a tentativa de reação do Lions diante do Chiefs na NFL. Na volta ao ataque, o QB contou com um ótimo retorno de kickoff para já ter uma boa posição em campo. Desse modo, variou entre corridas e passes, antes de passar para Brown marcar outro TD e deixar o placar em 27 a 17.
O bom momento do ataque do Chiefs animou a defesa que dominou o Lions no drive seguinte. Desse modo, forçou um punt e recolocou Mahomes em campo mais uma vez.
Por fim, de volta ao ataque, o Chiefs aproveitou para gastar o tempo. Com mais corridas, o time da casa forçou o Lions a usar todos os pedidos de tempo. O drive terminou com um field goal de Harrison Butker, que deixou o placar em 30 a 17. Detroit, aliás, teve mais uma campanha, mas não conseguiu pontuar.
Portanto, com grande jogo de Patrick Mahomes, o Chiefs voltou a vencer na NFL. Desse modo, o time chegou a três vitórias em três jogos para continuar perseguindo Los Angeles Chargers e Denver Broncos na AFC Oeste. O Lions, enquanto isso, sofreu apenas a segunda derrota no ano.
(4-2) Detroit Lions 17 x 30 Kansas City Chiefs (3-3)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Jared Goff
|Lions
|29
|23
|79.3
|203
|2
|0
|1
|118.8
|Patrick Mahomes
|Chiefs
|30
|22
|73.3
|257
|3
|0
|3
|132.2
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Jahmyr Gibbs
|Lions
|17
|65
|0
|Isiah Pacheco
|Chiefs
|12
|51
|0
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Travis Kelce
|Chiefs
|6
|78
|0
|Jameson Williams
|Lions
|6
|66
|1
|Juju Smith-Schuster
|Chiefs
|3
|57
|0
|Sam LaPorta
|Lions
|5
|55
|1
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Outros jogos
(4-2) Denver Broncos 13 x 11 New York Jets (0-6)
Em Londres, o Denver Broncos venceu o New York Giants. Em um jogo de defesas, os ataques tiveram dificuldades, mas Bo Nix teve uma atuação sólida ao passar para 174 jardas e um TD.
(4-2) Los Angeles Rams 17 x 3 Baltimore Ravens (1-5)
Ainda sem Lamar Jackson, o Baltimore Ravens perdeu para o Los Angeles Rams. O time angelino, assim, ampliou a boa fase, mais uma vez com destaque para a defesa e o QB Matthew Stafford, que passou para 181 jardas e um TD.
(2-3-1) Dallas Cowboys 27 x 30 Carolina Panthers (3-3)
O Carolina Panthers venceu a segunda seguida ao derrotar o Dallas Cowboys. O destaque, aliás, ficou para Rico Dowdle, que correu para 183 jardas, enquanto o QB Bryce Young passou para três TDs.
(2-4) Arizona Cardinals 27 x 31 Indianapolis Colts (5-1)
O Indianapolis Colts venceu a quinta na temporada após bater o Arizona Cardinals. Mais uma vez Daniel Jones teve uma atuação sólida, para seguir liderando a melhor campanha da AFC, até o momento.
(4-2) Seattle Seahawks 20 x 12 Jacksonville Jaguars (4-2)
Fora de casa, o Seattle Seahawks levou a melhor diante do Jacksonville Jaguars. A dupla Sam Darnold e Jaxon Smith-Njigba funcionou mais uma vez, com 295 jardas passadas para o QB e 162 recebidas pelo WR.
(4-2) Los Angeles Chargers 29 x 27 Miami Dolphins (1-5)
O Los Angeles Chargers voltou a vencer ao derrotar o Miami Dolphins. Enquanto Justin Herbert passou para dois TDs, a defesa do time angelino brilhou ao interceptar Tua Tagovailoa três vezes.
(4-2) New England Patriots 25 x 19 New Orleans Saints (1-5)
Drake Maye teve mais uma boa atuação para liderar a vitória do New England Patriots diante do New Orleans Saints. O QB, afinal, passou para 261 jardas e três TDs.
(1-5) Cleveland Browns 9 x 23 Pittsburgh Steelers (4-1)
Em duelo divisional, o Pittsburgh Steelers dominou o Cleveland Browns. O veterano Aaron Rodgers foi o responsável por liderar a vitória, com passes para 235 jardas e dois touchdowns.
(1-5) Tennessee Titans 10 x 20 Las Vegas Raiders (2-4)
Pela AFC, o Las Vegas Raiders encerrou uma sequência de quatro derrotas ao vencer o Tennesseee Titans. Embora Geno Smith tenho passado para um TD, a defesa foi quem brilhou, com seis sacks e uma interceptação.
(2-4) Cincinnati Bengals 18 x 27 Green Bay Packers (3-1-1)
Em casa, o Green Bay Packers venceu o Green Bay Packers após uma folga na semana passada. Com o adversário bastante desfalcado, o time da NFC teve Josh Jacobs como destaque, uma vez que ele correu para 93 jardas e dois TDs.
(4-2) San Francisco 49ers 19 x 30 Tampa Bay Buccaneers (5-1)
Por fim, o Tampa Bay Buccaneers venceu o San Francisco 49ers em um duelo importante da NFC. Isso porque o vencedor assumiria a liderança da conferência. Baker Mayfield, assim, brilhou com dois TDs passados para liderar a vitória da equipe.
