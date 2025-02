Nets dispensa Bojan Bogdanovic e fecha com armador

Após a trade deadline, o mercado segue movimentado. Na quarta-feira (19), o Brooklyn Nets dispensou Bojan Bogdanovic após fechar com o armador Killian Hayes, que estava fora da NBA desde a última campanha. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o time assinou um contrato de dez dias com jogador.

A dispensa de Bojan Bogdanovic pelo Nets não serviu apenas para a adição do armador. Segundo Charania, a franquia converteu o contrato two-way de Tyrese Martin. Então, o jogador ganhou um acordo de dois anos no valor de US$2.8 milhões.

A decisão ocorre poucas horas após Bogdanovic ter confirmada uma cirurgia no pé. O veterano não joga há quase um ano, quando defendeu o New York Knicks na última temporada. O sérvio, inclusive, passou por cirurgia no pé na offseason passada para reparar a contusão.

O ex-Nets chegou à equipe como parte do acordo que levou Mikal Bridges ao Knicks. Por conta da cirurgia, ele não conseguiu retornar às quadras pelo time de Brooklyn. Com a necessidade da nova intervenção, foi confirmado que ele não joga mais em 2024/25.

O veterano, que passou 11 temporadas na NBA, tem boas médias na carreira. Ao todo por seis equipes, ele tem 15.6 pontos, 46% nos arremessos e 39.4% nas bolas de três pontos. Antes de ser dispensado, ele estava em seu último ano de contrato na liga.

Killian Hayes

Reforço do Nets, o armador Killian Hayes passou a última pré-temporada na franquia. No entanto, ele foi dispensado pela equipe e transferido para a afiliada na G-League para se recuperar de uma lesão no quadril. Desde que retornou, ele ganhou destaque na liga, com médias de 21 pontos e 8.3 assistências.

Apesar de não ficar, o armador já tinha moral com o GM do Nets. Em setembro, Sean Marks sinalizou que ele era um jovem talento e que ainda encontraria seu melhor momento na NBA.

“Acho que, considerando onde estamos, mas é importante trazer vários jogadores desse perfil. Então, como Killian, que, por algum motivo, ainda não se firmou em algumas equipes. Mas acho que você já viu essa abordagem conosco no passado”, afirmou Marks.

Enquanto isso, o armador chega ao Nets para suprir a saída de Ben Simmons.

Tyrese Martin

Por fim, Tyrese Martin ganha um contrato fixo com o Nets por sua boa temporada na NBA. Em seu terceiro ano na liga, o armador tem médias de 7.8 pontos, 3.9 rebotes e 1.8 assistência. O jogador, aliás, disputava com Hayes no início de 2024/25 uma das vagas disponíveis no elenco.

