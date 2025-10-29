NBA: VJ Edgecombe faz 76ers parecer candidato a título

O Philadelphia 76ers pode comemorar: VJ Edgecombe é o grande calouro da NBA até aqui. Foram só quatro jogos, mas já deu para entender que ele é uma realidade na liga. Parece um veterano em quadra, muito longe da imensa maioria dos novatos que já passaram por lá. E mais: ele faz o Sixers parecer um candidato a título.

Continua após a publicidade

Não dá para cravar a resposta ainda, mas é certo que VJ Edgecombe é “pacote completo” em seu primeiro ano. Imagine quando chegar em sua terceira, quarta temporada.

Até aqui, ele produz 22.3 pontos, 5.8 rebotes, 5.5 assistências, 1.5 roubo de bola e 42.9% nas bolas de três. É papo para Edgecombe ser All-Star em seu primeiro ano de NBA.

Claro que é muito cedo, o 76ers vem jogando sem Paul George, enquanto Joel Embiid atua com restrição de minutos, mas é algo muito acima do que todo mundo achava. Por ser calouro, é normal cometer muitos erros, selecionar mal seus arremessos e falhar em grandes momentos. Tudo isso está no script de um novato. Entretanto, a maturidade que ele vem mostrando é algo impressionante.

Continua após a publicidade

VJ Edgecombe deve ter um impacto em seus números ao longo da temporada 2025/26 da NBA quando George estiver saudável e Embiid puder jogar sem restrição, mas o fato é que o 76ers acertou em cheio em sua escolha. Todo mundo sabia das comparações muito otimistas com Anthony Edwards, mas o teto parecia ser algo como Victor Oladipo.

Só parecia.

É muito cedo. Afinal, com apenas quatro jogos, podemos estar só reagindo muito sobre seu começo. Só que o Sixers não via um início de temporada assim desde 2019/20, quando venceu seus cinco primeiros embates. E era uma época em que Joel Embiid tinha Ben Simmons em nível melhor defensor da NBA, Al Horford e Tobias Harris no 76ers.

Continua após a publicidade

Desde então, o time jamais teve um início tão promissor quanto agora. Naquele ano, no entanto, o então técnico Brett Brown tinha dúvidas sobre escalar Simmons como ala ou armador e o Sixers foi muito mal nos playoffs quando o australiano se machucou. Agora, estamos falando de um 76ers cada vez mais independente de Embiid, de um Tyrese Maxey em nível MVP e Edgecombe parecendo um All-Star.

De novo, o 76ers está dando sinais que pode brigar por título da NBA por conta do começo de VJ Edgecombe e Tyrese Maxey, mas só jogou contra times do Leste. Só que até pegar uma equipe do Oeste, o Sixers ainda vai fazer mais oito jogos, o que pode reafirmar ainda mais sua condição atual.

Continua após a publicidade

Tentativa e erro

É fato que o 76ers já teve várias escolhas altas no Draft da NBA nos últimos anos, como Nerlens Noel, Jahlil Okafor e Makelle Fultz, além Embiid e Simmons. Mas o time teve muito azar. Afinal, todos eles tinham problemas sérios com lesões.

De todos eles, só Embiid segue na NBA, o que é meio assustador se pensarmos que Fultz está com 27 anos, enquanto Simmons (29), Okafor (29) e Noel (31) jamais vão voltar a jogar na liga.

Agora, com VJ Edgecombe, o 76ers pode mudar a escrita e virar um candidato real em algum tempo. É óbvio que quatro jogos é um recorte muito curto, mas pode começar a dar esperança ao torcedor por dias melhores.

Continua após a publicidade

