NBA: Veja o salário de Michael Jordan na TV

Michael Jordan teve bons ganhos com salário durante sua carreira na NBA. Desde sua aposentadoria, a lenda do basquete expandiu sua renda, com patrocínios, posse do Charlotte Hornets durante mais de uma década, e até programas de TV. Agora, porém, Jordan irá atuar como comentarista da rede NBC e deve ganhar mais que 93% dos jogadores da liga.

Seus rendimentos na emissora serão de US$40 milhões anuais. A NBC voltará, na próxima temporada, a ter direitos de transmissão da NBA. Assim, a emissora se preocupou em montar time de comentaristas atrativo. Jamal Crawford e Reggie Miller devem participar dos jogos, enquanto Carmelo Anthony terá um programa de estúdio. Steve Nash e Vince Carter também participarão das transmissões.

A emissora recebeu, junto de Prime Video e ESPN/ABC, os direitos para transmitir a NBA no novo ciclo de 11 anos da liga. A TNT, que transmitiu o basquete americano nos últimos anos, e contava com nomes como Charles Barkley e Shaquille O’Neal, não irá participar do novo ciclo. No entanto, o Inside the NBA ainda será produzido e veiculado na ESPN.

Assim, os US$40 milhões anuais que Jordan vai receber representam mais do que 93% dos atletas da liga. Nomes como Bam Adebayo, LaMelo Ball, Ja Morant e até o MVP Shai Gilgeous-Alexander recebem, hoje, menos do que o ídolo do Chicago Bulls.

Apenas 27 jogadores estão acima das cifras de Jordan. Aliás, ele deve ser o comentarista que mais receberá na história da TV americana, superando Tom Brady, também da NBC, que recebe US$37 milhões.

Vale lembrar que sua fortuna é estipulada em US$3.5 bilhões. De acordo com o site Yahoo, o dinheiro vem de parcerias estratégicas, como com a marca Jordan, negócios do próprio ex-jogador e ainda um portfólio de investimentos.

