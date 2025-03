NBA: Site indica jogadores que Lakers deve mirar na próxima temporada

O portal Fadeaway World indicou cinco jogadores que o Los Angeles Lakers poderia buscar para a próxima temporada da NBA. Embora a equipe esteja focada na atual campanha, com uma ida aos playoffs encaminhada, o portal já prevê possíveis movimentos da franquia para 2025/26

Então, confira as sugestões de jogadores que podem reforçar o Lakers na próxima temporada da NBA.

Myles Turner (Indiana Pacers)

Desejo do Lakers há várias temporadas, Turner chegaria para ser o pivô defensivo que a franquia busca. Para o portal, além disso, ele é um bom espaçador de quadra e atlético para jogar ao lado de Luka Doncic. Ele é um dos melhores da liga em tocos, com 1.9 por jogo, e contribui com 15.5 pontos e 39.1% no aproveitamento de três.

Como ele será um agente livre irrestrito, Los Angeles pode oferecer um acordo. Para isso, porém, teria que arranjar espaço salarial. De toda forma, nomes como Rui Hachimura podem estar envolvido, além da escolha de primeira rodada de 2031.

Zach LaVine (Sacramento Kings)

Aqui, a ideia do portal é formar um Big 3 com Doncic e James, abrindo mão de Austin Reaves, Hachimura e Gabe Vincent. LaVine vive boa temporada, e, embora o Sacramento Kings não indique uma reconstrução, poderia aceitar bons jogadores em troca de seu ala-armador. O problema, porém, é o contrato de LaVine de US$ 47.5 milhões por ano.

Nic Claxton (Brooklyn Nets)

Para o Fadeaway World, Nic Claxton é outro pivô atlético e bom na defesa. O jogador do Brooklyn Nets tem médias de 1.4 tocos por jogo, e é o principal nome da nona melhor defesa da liga, mesmo com os problemas do time de Nova York. Dessa forma, o Lakers fortalece o garrafão com um dos bons jogadores da liga nessa troca que mexeria com a NBA.

Robert Williams (Portland Trail Blazers)

Cenário parecido: pivô que defende bem e é atlético, segundo o porta. Entretanto, o Fadeaway World indica uma ida de Gabe Vincent e Shake Milton ao Portland Trail Blazers. A equipe já pensa em trocar Williams, e até chegou a ouvir propostas durante a offseason. Essa, então, seria uma boa chance para os dois lados.

Nikola Vucevic (Chicago Bulls)

Embora ainda seja um pivô, a situação aqui é um pouco diferente. Afinal, Vucevic não é conhecido por sua defesa. Ainda assim, o jogador ajudaria o Lakers com espaçamento, e poderia encaixar bem no esquema do time. O Chicago Bulls buscava uma troca pelo montenegrino e essa seria uma boa chance de negociá-lo e conseguir bons nomes como Hachimura e Milton, em retorno.

