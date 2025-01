NBA: Shai Gilgeous-Alexander assume a ponta na briga por MVP

De acordo com o site oficial da NBA, Shai Gilgeous-Alexander é o novo líder da Corrida para o MVP. O astro do Oklahoma City Thunder superou Nikola Jokic, do Denver Nuggets, na atualização desta sexta-feira (10). Enquanto isso, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), é o terceiro.

Até então, apenas dois jogadores lideraram a disputa na atual temporada. No entanto, Shai Gilgeous-Alexander não era um deles. Além de Jokic, Anthony Davis (Los Angeles Lakers) iniciou 2024/25 na ponta. Hoje, o pivô do Lakers é apenas o nono.

Mas quem está subindo é o francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs. Na última edição, ele era o quinto. Agora, ele ultrapassou Jayson Tatum (Boston Celtics) e é o quarto. Por fim, Donovan Mitchell, do líder Cleveland Cavaliers, é apenas o sétimo.

Apesar de o Cavs ter a melhor campanha (33 vitórias em 37 jogos), Mitchell não consegue subir na lista. Enquanto isso, o time possui a melhor sequência de vitórias atual (12).

Shai assume a ponta

Pela primeira vez em 2024/25, Shai Gilgeous-Alexander está em primeiro na Corrida do MVP da NBA. O Thunder lidera o Oeste desde o início da atual campanha, enquanto o Nuggets é o quarto. A equipe de Oklahoma City possui 30 vitórias e apenas seis derrotas, enquanto venceu 15 jogos consecutivos. A sequência, no entanto, acabou na última quarta-feira em confronto com o Cavaliers. Aliás, é o novo recorde de triunfos seguidos da franquia.

Com médias de 31.3 pontos, 6.1 assistências e 2.0 roubos de bola, o canadense lidera o time mais uma vez. Enquanto isso, ele está em primeiro no Oeste entre os armadores para o All-Star Game.

Na última temporada, o astro terminou em segundo na lista do MVP, enquanto Luka Doncic foi o terceiro. Em 2024/25, Doncic continua caindo por conta de uma lesão. No entanto, por conta das novas regras da NBA, ele teria de fazer 65 jogos ou mais. Ou seja, não poderia perder mais do que 17 partidas. Até aqui, ele já ficou fora de 16.

Confira, portanto, a lista da Corrida do MVP.

1. Shai Gilgeous-Alexander

2. Nikola Jokic

3. Giannis Antetokounmpo

4. Victor Wembanyama

5. Jayson Tatum

6. Karl-Anthony Towns

7. Donovan Mitchell

8. Luka Doncic

9. Anthony Davis

10. Alperen Sengun

Outros jogadores que foram considerados para a lista: Cade Cunningham (Detroit Pistons), LeBron James (Los Angeles Lakers), Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder) e Trae Young (Atlanta Hawks).

