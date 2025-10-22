NBA: Rival tentou contratar técnico Joe Mazzulla do Celtics

Joe Mazzulla é técnico do Boston Celtics na NBA há três anos. Embora criticado por muitos devido ao seu estilo, o treinador foi o responsável por liderar a franquia ao título na temporada 2023/24. Desse modo, é um nome respeitado no basquete e conta com a atenção de diversas outras equipes.

Continua após a publicidade

A admiração por Joe Mazzulla até fez um time da NBA tentar contratá-lo. De acordo com Marc Stein, do The Stein Line, o New York Knicks sondou o técnico do Celtics após a demissão de Tom Thibodeau. Boston, porém, não permitiu que o rival conversasse com ele durante a offseason.

Para impedir qualquer outra conversa, o Celtics renovou com Mazzulla semanas depois. Os detalhes do contrato não foram revelados pelo time de Boston. No entanto, ainda segundo Stein, o acordo foi de seis temporadas. Desse modo, ele deve ficar na franquia pelo menos até o fim da campanha de 2031/32.

Continua após a publicidade

“Os temos do contrato de Joe Mazzulla não foram divulgados pelo Boston Celtics. O time, aliás, apenas descreveu como uma extensão de muitos anos. Ainda assim, há uma crença de que seja um contrato de seis anos, nos moldes do antigo contrato do presidente da franquia, Brad Stevens, quando ele deixou o basquete universitário”, disse Stein.

O acordo com Joe Mazzulla, desse modo, foi uma forma do Celtics se resguardar com o técnico na NBA. A sondagem do Knicks, afinal, mostrou que outras franquias estão de olho no campeão da liga em 2024. Desta forma, assinar o acordo evita que qualquer outro time consiga tê-lo antes de 2032.

Continua após a publicidade

Leia mais!

O Knicks, aliás, tentou outros nomes já empregados na NBA, além de Mazzulla. Após demitir Tom Thibodeau, a franquia optou por tentar tirar treinadores de franquias rivais, em vez de apostar em um desempregado. Desse modo, sondou vetaranos como Jason Kidd, Chris Finch, Ime Udoka, Billy Donovan e Quin Snyder. Os cinco, porém, estão empregados e os times não permitiram que New York os entrevistasse para a função.

O processo do Knicks na NBA motivou críticas de Stephen A. Smith. De acordo com o analista da ESPN, a busca da franquia por um técnico virou uma espécie de circo sem noção.

“Essa franquia está desesperada. E, por isso, esse processo virou um negócio patético. E sabe como sei que isso é ridículo? Se querem ser campeões, mas por que entrar em contato com o Atlanta Hawks para conversar com Quin Snyder? Não quero ser desrespeitoso com Quin, mas o que esse time conquistou para justificar o interesse? Sério mesmo?”, ironizou Smith.

Continua após a publicidade

Por fim, sem avanço com Mazzulla ou qualquer outro nome, o Knicks optou por contratar Mike Brown como novo técnico na NBA.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA