Russell Westbrook dispara contra LeBron James: “Um falso”

O fracasso pelo Los Angeles Lakers ruiu a relação entre Russell Westbrook e LeBron James. Os veteranos se juntaram no time angelino entre as temporadas 2021/22 e 2022/23. No entanto, não conseguiram o objetivo de vencer o título. Como resultado, o armador viu a carreira perder relevância e passou a ter raiva do camisa 23.

Os episódios que comprovaram o ódio de Westbrook por LeBron James foram vários. Logo no primeiro jogo contra o Lakers, com a camisa do rival Los Angeles Clippers, o armador se recusou a cumprimentar o ex-colega. Além disso, na mesma época, chegou a deixar indiretas ao quatro vezes MVP.

Já em maio deste ano, Russell Westbrook revelou que sequer tinha contato com LeBron. Na ocasião, o MVP de 2017 estava no Denver Nuggets e foi questionado se havia pegado dicas com James para um evento de gala. Seco, ele respondeu: “Eu não falo com ele há não sei quanto tempo”.

Além disso, o jornalista Yaron Weitzman, do The Ringer, trouxe detalhes polêmicos. De acordo com o escritor, Westbrook foi se cansando aos poucos do jeito falso de LeBron. Isso porque, em meio às críticas que o armador recebia pela passagem no Los Angeles Lakers, o camisa 23 fingia apoiá-lo, mas tinha uma postura diferente nos bastidores.

Um dos momentos que teria chateado Russell Westbrook foi quando LeBron James começou a se movimentar para conseguir Kyrie Irving no Lakers. Na ocasião, o time angelino estaria buscando uma troca pelo astro e o camisa 23 teria passado a tentar forçar a saída do MVP de 2017.

“Por causa das regras salariais da NBA, o único jeito de o Lakers adquirir Irving seria em uma troca por Westbrook. Ele sabia disso e LeBron James, também. Ou seja, mesmo com o que LeBron dissesse em público, a verdade era bem clara: ele queria que o Lakers fizesse a troca de Westbrook o quanto antes”, disse Weitzman.

Em outro episódio que Westbrook falou de LeBron foi em 2022/23. Após o Lakers perder os três primeiros jogos da fase regular, o elenco recebeu a visita de Will Smith. James e Anthony Davis, porém, não gostaram e se saíram antes do ator chegar ao vestiário.

Após uma conversa com Rob Pelinka, no entanto, LeBron James e Davis voltaram. Desse modo, o camisa 23 teria mudado a postura e começou a fazer diversas perguntas a Smith. Desse modo, Westbrook teria feito um desabafo com outro colega de time na NBA, ainda segundo Weitzman.

“Eu odeio essa falsidade toda, não consigo lidar com isso”, disse Russell Westbrook, de acordo com o jornalista.

A troca

Meses depois do que houve com LeBron, Westbrook foi trocado para o Utah Jazz. Por fim, sequer jogou no novo time, sendo dispensado antes de assinar com o Clippers.

Por lá, Westbrook jogou por um ano e meio e saiu para o Jazz mais uma vez, agora por troca com o Clippers. Novamente, o armador deixou o time de Salt Lake City. Como resultado, ele fechou com o Denver Nuggets por duas campanhas.

No entanto, Westbrook tinha opção em seu vínculo para deixar o time e virou agente livre. Então, ele passou todo o período da offseason sem time e só fechou na última semana com o Sacramento Kings.

