NBA: Domantas Sabonis vira problema no Kings

O Sacramento Kings não deve ter Domantas Sabonis no início de temporada da NBA. O pivô sofreu uma distensão no tendão da coxa em duelo de pré-temporada na última semana. Desse modo, é provável que ele perca pelo menos a primeira semana de 2025/26, enquanto deve ser reavaliado em breve.

Domantas Sabonis sofreu a lesão em duelo contra o Los Angeles Clippers, na última quarta-feira (15). O técnico Doug Christie optou por utilizá-lo como forma de dar ritmo ao time titular. No entanto, a lesão custou caro, uma vez que o astro machucou após marcar 15 pontos e conseguiu 14 rebotes.

Segundo a equipe médica do Kings, a distensão de Sabonis é de grau 1. Desta forma, é esperado que ele fique afastado por cerca de dez dias, antes de retomar os treinos coletivos. Com este prazo, é provável que o lituano perca pelo menos os cinco primeiros jogos de Sacramento, antes de retornar na primeira semana de novembro.

Rumo à nova temporada da NBA, Sabonis é o grande nome do Sacramento Kings. Em quatro anos na franquia, ele soma médias de 19.2 pontos, 13.2 rebotes e 7.1 assistências, sendo um dos grandes atletas da posição na liga. Desse modo, a ausência dele será sentida no início de campanha para o time da Califórnia.

O desfalque de Domantas Sabonis, aliás, não é o único do Kings na NBA. Na última semana, o ala Keegan Murray rompeu o ligamento colateral ulnar no polegar esquerdo. Desse modo, deve perder ao menos de quatro a seis semanas do início da fase regular de 2025/26.

Keegan Murray sofreu a lesão também em um jogo de pré-temporada, entre Kings e Portland Trail Blazers. No segundo quarto, o jogador rompeu o ligamento e precisou deixar a quadra. Ele teve nove pontos e cinco rebotes em 16 minutos, enquanto Sacramento perdeu por 124 a 123.

Segundo o Kings, o titular terá que passar por cirurgia para reparar a lesão. Assim, vai Murray das quadras por cerca de um mês. O ala, aliás, deve ser reavaliado em quatro a seis semanas. Ou seja, vai perder pelo menos dez jogos da temporada 2025/26 da NBA pelo time.

Portanto, sem Sabonis e Murray, o Kings terá um início difícil de temporada na NBA. Ainda mais que os dois são os titulares no garrafão comandado por Doug Christie. Vale lembrar, aliás, que Sacramento estreia em 2025/26 diante do Phoenix Suns, no dia 22 de outubro, fora de casa.

