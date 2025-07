NBA: Primeira escolha não sabia como funcionava o Draft

No Draft da NBA de 2006, o Toronto Raptors selecionou Andrea Bargnani como primeira escolha geral. Então, o italiano se tornou o primeiro europeu na história da liga na posição 1 do recrutamento. Depois de 17 anos, Victor Wembanyama repetiu o feito. No entanto, em entrevista ao portal Basketball Network, no último mês, o ex-jogador revelou um fato curioso sobre sua ida aos Estados Unidos.

Vale lembrar que, ao ser a primeira escolha do Draft de 2006 da NBA, Andrea Bargnani superou o futuro astro LarMarcus Aldridge, que ficou na segunda posição. Apesar de chegar com grande expectativa, o pivô contou que sequer sabia como funcionava o recrutamento da liga americana.

“Eu nem sabia o que era o Draft da NBA. E quando eu tinha oito, nove, dez anos, jogar lá era um sonho inalcançável. Você nem podia sonhar em jogar na NBA nesta idade porque ninguém vinha da Itália para se tornar um jogador importante nos EUA. Nunca aconteceu. Então, meu sonho era jogar no Barcelona, Real Madrid, Panathinaikos. Portanto, eu realmente não sentia a pressão de ser o número um do recrutamento”, disse Bargnani.

O ex-atleta de 2,13 metros, explicou que foi quando assinou com o Benetton Treviso, da Itália, que percebeu que poderia ter chance de jogar na liga de basquete mais popular do mundo.

“Então, foi quando assinei com o Benetton Treviso em 2003, que descobri o que era o Draft. Eu nem sabia o que era antes disso. Afinal, não cresci com o sonho de estar no na NBA porque nem sabia como isso seria possível. Sinceramente, eu não sabia como estava o Draft até os três anos que o antes. Era uma época diferente, um mundo diferente. Não havia tantas mídias sociais”, acrescentou.

Além disso, o ex-jogador relembrou quando foi selecionado pelo Toronto Raptors. Na ocasião, ele comemorou a mudança de vida. Tanto financeira, quanto sobre morar um novo país e uma nova cidade.

“Eu estava feliz porque um é melhor que três. Você ganha mais dinheiro. Acima de tudo, eu estava superfeliz porque queria jogar em Toronto, porque sabia que a cidade de Toronto era uma cidade incrível. Então, naquele dia, minha vida mudou para sempre. Eu associo essa lembrança mais à mudança de vida do que ao Draft em si”, lembrou o italiano.

Bargnani passou dez anos na NBA. Apesar de não atingir a expectativa de uma primeira escolha de Draft, ele teve uma carreira sólida. Ao todo, foram sete temporadas com o Raptors, entre 2006 e 2013. Depois, acertou com o New York Knicks, onde ficou entre 2013 e 2015. Por fim, encerrou sua passagem pelos EUA com a camisa do Brooklyn Nets, na campanha de 2015/16, quando tinha 30 anos.

Ele disputou 550 jogos na NBA, sendo 377 como titular, com quase 29 minutos de média. Como resultado, terminou sua carreira na liga americana com 14.3 pontos, 4.6 rebotes, 0.9 toco e 35.4% nas bolas de três por partida.

