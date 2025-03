NBA: Pivô reage com surpresa ao ganhar contrato no Nets

O Brooklyn Nets assinou um contrato com o pivô Drew Timme na NBA. O acordo foi uma surpresa, uma vez que ele nunca havia tido um jogo sequer na liga, desde que deixou a Universidade Gonzaga, em 2023. Ainda assim, o sucesso pelo Long Island Nets, na G League, foi primordial para que o atleta ganhasse espaço no elenco do time novaiorquino.

O pivô, porém, não esperava que fosse ter agora a chance de estrear na NBA. Ao portal ClutchPoints, ele revelou que estava descansando em casa no momento em que foi surpreendido com um contrato de dois anos. Ainda assim, custou acreditar na chance que ganhou do Nets.

“Não vou mentir. Eu estava jogando Fifa e, de repente, meu telefone explodiu. Eu fiquei tipo: ‘Hã? O quê?’. Eu estava jogando muito bem, então esperava que algo acontecesse. Porém, eu não acreditei. Fiquei muito animado. Me senti como uma criança ganhando um Xbox no Natal. Foi algo surreal, que não parece real. Enfim, é incrível só de ver tudo isso”, contou Timme.

O caminho do pivô até a NBA foi cercado de incertezas. Após médias de 19,6 pontos, 7,1 rebotes e 2,8 assistências nas últimas três temporadas por Gonzaga, o pivô tentou o Draft de 2023. Porém, nenhuma franquia o selecionou. Na época, os rumores apontavam que sua falta de atleticismo e arremessos de longa distância geraram dúvidas em seu jogo.

Timme, ainda assim, insistiu no sonho. Desse modo, o pivô passou pelos times de Milwaukee Bucks e Sacramento Kings na G League, antes de chegar ao Long Island Nets, em dezembro.

A partir daí, a vida do ex-Gonzaga mudou. Durante o mês de março, Timme teve médias de 30,7 pontos, 11,1 rebotes e 3,7 assistências, com 51% nos arremessos de três pontos. Além disso, em 22 de março, marcou 50 pontos na vitória sobre o Motor City Cruise. Desse modo, o Nets optou por assinar um contrato de dois anos com o pivô na NBA.

“Acho que ele fez um bom trabalho no nosso time da G League. Então, ele merece o contrato na NBA. Seja aqui em Brooklyn ou em Long Island, somos o mesmo time. Você faz o seu trabalho e será recompensando. E ele merece estar aqui. Então, estamos empolgados”, reconheceu o técnico Jordi Fernández.

O reforço do Nets, por fim, já estreou na NBA. Ele entrou em duas partidas como reserva e mostrou resultado. Afinal, teve médias de 15 pontos, oito rebotes e duas assistências pela franquia do Brooklyn.

