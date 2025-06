NBA: Pacers atualiza lesão de Tyrese Haliburton

Tyrese Haliburton sentiu uma lesão na perna direita durante o Jogo 5 das finais da NBA e virou dúvida para o Indiana Pacers para o sexto confronto que pode ser decisivo. Ele sentiu as dores no local ainda no início da última partida e atuou muito limitado desde então. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro sofreu uma distensão na panturrilha e passará por uma ressonância magnética para saber a gravidade do problema.

Após a informação do jornalista, o técnico do Pacers, Rick Carlisle, admitiu que Tyrese Haliburton pode ficar fora do Jogo 6 das finais da NBA. Então, Indiana já se prepara para um possível desfalque da sua principal estrela.

“Ele será avaliado cuidadosamente nas próximas 36 horas e provavelmente será listado como questionável no relatório de lesões. Então, é uma decisão que será tomada pouco antes do Jogo 6. Temos que nos preparar para dois cenários: em que ele joga e outro que não”, disse Carlisle à rádio 107.5 The Fan.

Continua após a publicidade

Haliburton vinha lidando com uma lesão na perna direita durante toda a série. No entanto, ela piorou durante a derrota no quinto jogo de segunda-feira. O armador atuou com o problema durante a maior parte de seus 34 minutos em quadra. Como resultado, não conseguiu acertar nenhum arremesso de quadra. Assim, o Pacers foi derrotado pelo Oklahoma City Thunder por 120 a 109, deixando o rival a um triunfo do título.

Leia mais!

Após o último duelo, astro falou sobre sua lesão e sua atuação abaixo do que tem produzido nos playoffs da NBA. O atleta indicou o desejo de jogar, mas não cravou sua presença no sexto confronto.

Continua após a publicidade

“São as finais, cara. Trabalhei a vida toda para estar aqui e quero estar lá para competir. Quero ajudar meus companheiros de equipe de todas as maneiras que puder. Não fui bem esta noite, de jeito nenhum. Se eu puder andar, vou querer jogar. Eles entendem isso. E é assim que as coisas são. Tenho que estar pronto para o Jogo 6”, refletiu antes de sair mancando da área de coletiva de imprensa.

Nesta quarta-feira (18), Tim MacMahon, da ESPN, informou que Haliburton, mais uma vez, disse que fará o possível para estar em quadra pelo Indiana Pacers na partida que pode forçar o Jogo 7 das finais.

Continua após a publicidade

“Tenho que entender os riscos, mas sou um competidor. Quero jogar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para estar lá. Eu treinei hoje e fiz tudo dentro do que pude. Então, o técnico explicou como será o processo até a hora do jogo”, disse o craque.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA