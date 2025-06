Tyrese Haliburton agrava lesão na reta decisiva das finais

O Indiana Pacers está a só uma derrota de perder a decisão do título da NBA. As notícias ruins para a equipe, no entanto, não param por aí. Tyrese Haliburton agravou uma lesão na perna direita durante o quinto duelo das finais e, assim, virou mais um problema. Ele sentiu as dores no local ainda no início da partida e atuou muito limitado desde então. O armador não sabe a gravidade da contusão, mas garante que não vai ser desfalque.

“Isso são as finais. Eu trabalhei a minha vida inteira para chegar aqui, então quero estar em quadra e competir. Desejo, mais do que isso, ajudar os meus companheiros do jeito que puder. Passei longe de ser ótimo hoje, mas não atuar é um pensamento que nunca esteve em minha cabeça. Se puder andar, eu vou jogar”, cravou o jovem astro, depois da derrota por 120 a 109.

Haliburton, a princípio, sentiu um problema no tornozelo direito durante o segundo jogo da série contra o Oklahoma City Thunder. Todos notaram como mancava logo após a entrevista coletiva daquela partida. Apesar de não entrar em detalhes, o armador disse que a lesão dessa segunda-feira ocorreu na mesma área. Mas indicou que, não importa em quais condições, sente um dever moral de competir na próxima quinta.

“Nós já estivemos sob pressão várias vezes nos últimos dois anos e tivemos que achar jeitos de vencer. A gente sabe que não vai ser fácil, pois a nossa jornada até aqui não foi. Mas é meio poético que chegamos ao fim. Estamos com as costas contra a parede jogando contra um grande time, mas não há outra opção a não ser estarmos prontos para sobreviver. É o que precisamos fazer”, concluiu o líder do Pacers.

Lutador

A lesão, certamente, teve um grande impacto no desempenho de Tyrese Haliburton nesse jogo cinco das finais. O astro anotou só quatro pontos, que é a menor marca de sua carreira em uma partida de playoffs. Além disso, não converteu nenhum dos seus seis arremessos de quadra. Pascal Siakam sabe que o colega vai ser alvo de críticas nos próximos dias, mas preferiu ressaltar o seu espírito competitivo.

“Tyrese é um lutador, antes de tudo. Ele tem sido uma rocha para essa equipe desde o primeiro dia. É a grande razão por estarmos aqui. Não sei o que está errado, mas sei que ele vai entregar tudo o que puder em quadra. Pois uma coisa que já mostrou é a sua resiliência. Podemos seguir contanto com ele porque foi isso que fez a temporada inteira”, elogiou o ala-pivô.

Jogar lesionado nas finais parece uma decisão óbvia para quem acompanha de fora das quadras. Siakam, no entanto, reconhece que fazer isso é bem mais difícil do que falar. “Eu admiro a força de Tyrese, pois sei que é duro jogar em suas condições. Mas, agora, temos alguns dias de descanso. Vamos cuidar dos nossos corpos e descansar para estarmos prontos na próxima partida”, finalizou.

Chance de uma vida

As próximas 72 horas tendem a ser fortes em especulações sobre a condição física de Haliburton. O técnico do Pacers, Rick Carlisle, admitiu que a situação do armador já não era ideal antes do quinto jogo da série. Então, apesar de um discurso otimista do próprio atleta, a tendência é que seja dúvida para o sexto jogo contra o Thunder. E o time sinaliza que está pronto para orientá-lo a não fazer loucuras.

“Todos sabem que Tyrese não está totalmente saudável, mas há vários jogadores nessa série que não estão também. A questão é que essa é a chance de uma vida inteira. Por isso, ainda que ‘baleados’, poucos vão aceitar ficar de fora. Vamos avaliá-lo assim que acordar amanhã. Mas, se estiver de fato lesionado, é claro que a abordagem muda bastante”, declarou o veterano treinador.

