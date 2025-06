Jalen Williams breca reação do Pacers e Thunder vira série

O astro Jalen Williams liderou o Oklahoma City Thunder na vitória sobre o Indiana Pacers na noite de segunda-feira (16) por 120 a 109. Como resultado, o time de Oklahoma City virou a série decisiva da NBA por 3 a 2. Shai Gilgeous-Alexander e Williams dominaram pelos donos da casa, enquanto Indiana tenta sobreviver em seus domínios no sexto embate.

O jogo

Logo no começo, o Thunder tomou conta do jogo contra o Pacers. Muito porque tinha feito nove das 11 primeiras tentativas, enquanto Indiana cometia muitos erros de ataque. Assim, os donos da casa lideravam por 23 a 14. Assim como na quarta partida, o técnico Mark Daigneault optou por sacar Shai Gilgeous-Alexander mais cedo, visando o segundo tempo. Indiana teve chances de cortar para três, mas Oklahoma City aproveitou com dois arremessos de três e a diferença foi a 12.

No entanto, TJ McConnell e Benn Mathurin fizeram para os visitantes e cortaram para sete. Então, Cason Wallace, que estava muito mal nos arremessos de três, deixou o Thunder na frente do Pacers por 32 a 22. Mas o Pacers tinha um problema: Tyrese Haliburton, com lesão na panturrilha direita.

A diferença foi a 13 no início do segundo quarto. Afinal, o Pacers seguia fazendo vários turnovers, enquanto o Thunder punia com cestas. Sempre que Indiana ameaçava uma grande reação, os anfitriões respondiam. Depois, chegou a cair para oito, mas mais uma vez os donos da casa ampliaram. Após cinco pontos consecutivos de Jalen Williams, o Thunder liderava sobre o Pacers por 45 a 32.

Shai Gilgeous-Alexander deixou o Thunder em vantagem por 15, enquanto o Pacers tinha problemas em encaixar o ataque. Pouco depois, Jalen Williams subiu para 52 a 36. Ao fim do primeiro tempo, o time de Oklahoma City vencia por 59 a 45.

Na volta do intervalo, Tyrese Haliburton seguia com fortes dores. Enquanto isso, o Pascal Siakam tentava de tudo para deixar Indiana no jogo. Aaron Nesmith, de três, cortou para 11. Apesar de uma clara vantagem do Thunder, o time não fechava o jogo diante do Pacers, mesmo com Jalen Williams dominando a partida.

Mas Indiana conseguiu segurar algumas posses seguidas na defesa e a diferença começou a cair. Obi Toppin e TJ McConnell lideraram a sequência e o Pacers cortou a vantagem do Thunder para seis. Jalen Williams, no entanto, deixou em 87 a 79, antes dos 12 minutos finais.

Último quarto

O Pacers abriu o último período com cesta de Pascal Siakam, cortando para cinco, mas Shai Gilgeous-Alexander e Aaron Wiggins fizeram pelo Thunder. O placar mostrava 92 a 82 para OKC. Wiggins fez para os donos da casa, mas Indiana diminuiu para quatro após lances livres de Siakam.

Na sequência, Pascal Siakam pegou rebote ofensivo, dominou e fez de três para o Pacers e a diferença do Thunder despencou para dois. Mas Indiana voltou a falhar no ataque e os anfitriões abriram sete. Quando voltava a cair, o time de Oklahoma City acelerava.

Assim, com mais erros de ataque, o Thunder voltou a abrir margem segura sobre o Pacers. Com cerca de quatro minutos para o fim, o placar estava em 113 a 101.

Então, o técnico Rick Carlisle sacou seus titulares, confirmando o resultado. Agora, o Thunder precisa de apenas uma vitória nos próximos dois jogos para ser o campeão de 2024/25.

(2) Indiana Pacers 109 x 120 Oklahoma City Thunder (3)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 28 6 5 3 2 TJ McConnell 18 4 4 2 0 Aaron Nesmith 14 6 0 1 0 Myles Turner 13 6 1 1 0 Obi Toppin 12 4 1 1 0

Três pontos: 11-30 (Nesmith: 4-5)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 40 6 4 1 0 Shai Gilgeous-Alexander 31 2 10 2 4 Aaron Wiggins 14 5 0 0 1 Cason Wallace 11 2 0 4 1 Chet Holmgren 9 11 0 1 3

Três pontos: 14-32 (Wiggins: 4-7)

