NBA: Nikola Jokic atinge marca histórica em vitória do Nuggets

O Denver Nuggets bateu o Indiana Pacers na noite de segunda-feira (24) por 125 a 116. Fora de casa, o Nuggets obteve o 38° triunfo na atual temporada da NBA, enquanto Nikola Jokic ficou perto de mais um triplo-duplo, que seria o 26° na campanha. Mas mais que isso, ele distribuiu 19 assistências no embate, seu novo recorde pessoal.

A marca de Jokic representa a segunda maior em todos os tempos feita por um pivô na NBA. Wilt Chamberlain, com 21, é o dono do recorde para a posição. No entanto, o sérvio já conta com 17 jogos com 16 assistências ou mais em sua carreira.

Líder do Nuggets, Jokic somou 18 pontos, 19 passes decisivos, mas ficou com nove rebotes após correção. Até pouco depois do triunfo, ele contabilizava um triplo-duplo. Aaron Gordon, com 25 pontos, foi o cestinha. Enquanto isso, Michael Porter somou 19 pontos e 11 rebotes. Por outro lado, o Pacers contou com Myles Turner, autor de 23 pontos, e Tyrese Haliburton, que contribuiu com 19 pontos e 15 assistências.

Publicidade

Com o triunfo sobre o Pacers, o Nuggets voltou ao segundo lugar do Oeste e vem de dez vitórias nos últimos 11 jogos da NBA. A única derrota no período aconteceu no último sábado, para o Los Angeles Lakers em casa.

Leia mais

Três vezes MVP da NBA, Nikola Jokic consegue fazer o Nuggets brigar na parte de cima da tabela. Ele, que concorre ao seu quarto prêmio máximo individual na liga, possui médias de triplo-duplo pela primeira vez na carreira. Em 52 jogos, contando a vitória diante do Pacers, registra 29.2 pontos, 12.6 rebotes e 10.4 assistências.

Publicidade

Trata-se de um feito único para pivôs. Até então, apenas armadores atingiram a marca: Oscar Robertson, em 1962 e seu colega Russell Westbrook, por três vezes (2018, 2019 e 2021). De acordo com o técnico Michael Malone, Nikola Jokic não se importa tanto em pontuar, desde que seu time vença.

“Acho que a coisa mais importante aqui, não é só sobre as 19 assistências, mas a satisfação que Nikola Jokic tem em fazer seus colegas do Nuggets melhores”, disse Malone. “Ele ficaria feliz com 19 assistências e nenhum ponto, desde que a gente consiga vencer. Então, isso fala muito sobre quem ele é. Uma pessoa humilde, que se importa muito mais com o coletivo do que o individual. É incrível ter um jogador desse nível, enquanto a gente sabe que vai fazer algo especial a cada lance”.

Publicidade

O Nuggets volta às quadras em sua próxima rodada da NBA na quinta-feira, diante do Milwaukee Bucks.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA