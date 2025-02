Timberwolves vira e vence Thunder com jogada decisiva de Anthony Edwards

Depois de estar perdendo por 25 pontos, o Minnesota Timberwolves conseguiu uma impressionante virada contra o Oklahoma City Thunder que contou com um toco decisivo de Anthony Edwards. Na prorrogação, a equipe venceu por 131 x 128 e calou a torcida presente no Paycom Center.

Edwards terminou o duelo com 17 pontos e 13 rebotes. Porém, sua participação mais importante foi o toco sobre Shai Gilgeous-Alexander com 13 segundos para o fim da prorrogação. O canadense foi o cestinha do Thunder com 39 pontos e dez rebotes. Por fim, o primo do Gilgeous-Alexander, Nickeil Alexander-Walker fez 21 pontos para o Timberwolves, incluindo os dois lances livres que deram números finais à partida.

O equilíbrio marcou o primeiro quarto. Enquanto Gilgeous-Alexander dominava as ações ofensivas do Thunder, Jaden McDaniels respondia para o Timberwolves. Os donos da casa chegaram a abrir seis de vantagem, mas não conseguiam segurar a diferença. Então, o período terminou 32 x 28 para o time de Oklahoma.

Anthony Edwards acordou no segundo quarto, mas não conseguiu evitar que o Thunder abrisse vantagem sobre o Timberwolves. O time de Minnesota teve péssimo aproveitando dos arremessos e permitiu que os adversários abrissem 19 de frente. Gilgeous-Alexander continuava inspirado. Dessa maneira, terminou o primeiro tempo com 20 pontos.

O Thunder voltou no mesmo ritmo após o intervalo. O astro canadense anotou mais dez pontos. Dessa maneira, a equipe de Oklahoma chegou a abrir 25 de vantagem. Com um aproveitamento ruim nos arremessos, Edwards passou a ajudar o Timberwolves com rebotes e assistências. Enquanto isso, McDaniels e Alexander-Walker tentavam manter o time no jogo.

Com 22 de vantagem, o time de Oklahoma relaxou. O time converteu apensa 20,7% dos arremessos no quarto período e viu o adversário retornar ao jogo. O novato Terrence Shannon Jr. anotou 11 pontos nos 12 minutos do período e o Timberwolves venceu por 41 x 19 para levar o jogo para a prorrogação.

No tempo extra, Naz Reid e Alexander-Walker chamaram a responsabilidade ofensiva do time de Minnesota. Com o placar 129 x 128 para o Timberwolves, Gilgeous-Alexander foi para a bandeja que colocaria o Thunder em vantagem, mas foi bloqueado por Anthony Edwards. Na sequência, o time visitante converteu dois lances livres e fechou a partida com a vitória.

(32-27) Minnesota Timberwolves 131 x 128 Oklahoma City Thunder (46-11)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden McDaniels 27 10 4 2 0 Naz Reid 22 11 3 0 0 Nickeil Alexander-Walker 21 5 3 0 1 Anthony Edwards 17 13 8 0 1 Terrence Shannon Jr. 17 10 1 1 2

Três pontos: 9-32; Reid: 2-8

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 39 10 8 0 0 Jalen Williams 27 6 6 1 1 Aaron Wiggins 19 7 0 2 1 Cason Wallace 12 6 1 1 0 Isaiah Joe 9 3 2 3 1

Três pontos: 15-49; Gilgeous-Alexander: 3-5

(38-20) Denver Nuggets 125 x 116 Indiana Pacers (32-24)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Gordon 25 5 2 2 0 Michael Porter Jr. 19 11 3 0 0 Nikola Jokic 18 9 19 3 1 Christian Braun 17 8 1 1 0 Jamal Murray 16 1 6 1 0

Três pontos: 8-21; Murray: 4-4

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 23 2 2 3 1 Tyrese Haliburton 19 1 15 3 0 Pascal Siakam 19 9 2 0 0 Aaron Nesmith 17 4 0 1 2 Obi Toppin 11 3 2 1 0

Três pontos: 14-43; Haliburton: 5-10

(31-26) Los Angeles Clippers 97 x 106 Detroit Pistons (32-26)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 18 12 5 1 0 Derrick Jones Jr. 15 3 1 2 0 Ivica Zubac 13 15 5 1 3 Kris Dunn 13 5 4 5 0 Bogdan Bogdanovic 13 4 5 0 0

Três pontos: 11-41; Bogdanovic: 1-12

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 32 9 7 3 0 Tobias Harris 20 5 2 0 0 Jalen Duren 12 19 2 1 1 Ausar Thompson 10 3 3 4 2 Malik Beasley 9 0 1 0 0

Três pontos: 9-29; Cunningham: 4-9

(26-30) Miami Heat 86 x 98 Atlanta Hawks (27-31)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 23 4 1 0 3 Bam Adebayo 14 5 1 2 0 Kyle Anderson 14 5 2 0 0 Tyler Herro 11 6 3 2 0 Kel’el Ware 8 15 3 0 1

Três pontos: 7-40; Wiggins: 4-9

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Onyeka Okongwu 17 8 3 2 0 Caris LeVert 15 4 2 1 0 Terance Mann 15 2 2 1 0 Trae Young 11 3 14 0 1 Dyson Daniels 10 11 2 7 0

Três pontos: 9-35; Niang: 3-7

(25-33) Portland Trail Blazers 114 x 112 Utah Jazz (14-43)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 28 2 6 2 0 Jerami Grant 20 4 3 1 1 Deni Avdija 18 14 5 0 0 Scoot Henderson 17 5 6 1 0 Donovan Clingan 7 12 1 1 2

Três pontos: 14-44; Grant: 5-10

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Brice Sensabaugh 23 4 1 0 0 Keyonte George 21 5 5 2 0 Kyle Filipowski 20 11 5 2 1 Micah Potter 12 7 1 1 0 Cody Williams 8 8 5 1 0

Três pontos: 18-44; Filipowski: 4-4

(14-42) Charlotte Hornets 88 x 130 Sacramento Kings (29-28)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 23 6 1 0 1 LaMelo Ball 13 6 9 1 0 Nick Smith Jr. 13 1 2 0 0 Jusuf Nurkic 12 9 3 3 1 Moussa Diabaté 12 8 0 2 0

Três pontos: 10-40; Bridges: 4-8

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 42 3 2 1 0 DeMar DeRozan 18 7 3 1 0 Malik Mon 13 3 10 1 2 Keegan Murray 10 5 0 2 0 Domantas Sabonis 7 10 7 0 0

Três pontos: 20-38; LaVine: 8-9

(21-36) Brooklyn Nets 99 x 107 Washington Wizards (10-47)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Ziaire Williams 19 5 0 3 0 Cameron Johnson 17 4 1 1 1 Tyrese Martin 15 5 1 2 0 Trendon Watford 11 7 3 1 0 Keon Johnson 9 2 5 4 1

Três pontos: 14-36; Williams: 5-7

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 26 4 2 0 0 Bilal Coulibaly 20 5 2 1 0 Kyshawn George 12 3 5 3 3 Richaun Holmes 11 6 4 1 3 Marcus Smart 10 1 2 1 0

Três pontos: 13-31; Poole: 5-8

(23-35) Chicago Bulls 142 x 110 Philadelphia 76ers (20-37)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Giddey 25 16 6 1 3 Kevin Huerter 23 0 4 2 0 Zach Collins 19 5 1 1 1 Matas Buzelis 17 3 5 0 1 Dalen Terry 17 4 3 2 1

Três pontos: 18-40; Huerter: 7-11

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Kelly Oubre Jr. 19 8 1 0 0 Paul George 19 2 2 2 2 Tyrese Maxey 13 0 2 0 1 Ricky Council 12 4 2 3 0 David Roddy 12 3 1 2 0

Três pontos: 10-40; Grimes: 3-6

