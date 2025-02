Anthony Edwards faz avaliação sincera sobre temporada do Timberwolves

O Minnesota Timberwolves vive um período ruim em 2024/25. No ano passado, a franquia alcançou as finais do Oeste e parecia caminhar para mais uma campanha vitoriosa. No entanto, com 31 vitórias e 26 derrotas, o time está somente na sétima posição. Um resultado ruim, até o momento. Anthony Edwards, desse modo, avaliou a temporada do Timberwolves em entrevista à ESPN.

Ao descrever a temporada do Timberwolves, Anthony Edwards usou apenas uma palavra: “Montanha-russa”.

Os motivos para Edwards analisar dessa forma são vários. O Timberwolves começou a pré-temporada trocando Karl-Anthony Towns. Julius Randle, seu substituto, tem talento, mas faz funções diferentes do antigo ala-pivô do time. Enquanto isso, nomes importantes do elenco, como o próprio ala-armador, tem enfrentado lesões.

“Tem sido um ano de altos e baixos. Tivemos lesões, mas muitos dos nossos caras apareceram de forma incrível para nos ajudar a vencer grandes jogos. Então, tem sido isso, uma montanha-russa”, contou Edwards.

O ano do craque do Timberwolves tem sido superior aos anteriores. Em 55 jogos, ele tem médias de 27.6 pontos, 5.8 rebotes e 4.5 assistências. Edwards, porém, tem tido dificuldades em liderar a franquia sozinho no ataque, sem a presença de Towns.

O antigo jogador da franquia, afinal, conseguia também chamar a atenção adversária. Sem ele, Edwards tem sido marcado com maior empenho das equipes rivais. Prova disso foi o aumento no número turnovers. O astro nunca errou como agora, quando tem 3.5 erros por partida.

“A forma como estão me marcando é intrigante porque nunca vi isso antes. No nível da NBA, colocam dois defensores em cima de mim o tempo todo, às vezes três. Tenho que me acostumar com isso. Meu treinador me diz todo dia: ‘a defesa não vai a lugar nenhum. Vão continuar te marcando assim’. Então, preciso me acostuma”, acrescentou Edwards.

O astro do Wolves, por fim, comentou sobre a troca que levou Towns ao New York Knicks. O ex-Minnesota tem brilhado na nova equipe, que ocupa a terceira posição do Leste. Desse modo, é um dos candidatos ao prêmio de MVP em 2024/25.

Edwards, entretanto, considera que o Wolves não perdeu com a saída do ala-pivô. Pelo contrário, afirmou que os dois lados saíram ganhando, embora o time de Minneapolis tenha perdido o “melhor jogador do Leste”, nas palavras do ala-armador.

“Os dois lados estão ganhando. Fico muito feliz em ver o Kat jogando tão bem. Para mim, ele é o melhor jogador do Leste. E do nosso lado, como eu disse, tem sido uma montanha-russa. Mas o amor que Julius e Dante trazem para o time, a paixão que eles têm pelos companheiros e tudo o que entregam em quadra… É por isso que estamos tão animados para tê-los de volta”, completou Edwards.

