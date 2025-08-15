NBA: Lakers define data de inauguração de estátua de Pat Riley

O Los Angeles Lakers definiu a data de inauguração da estátua em homenagem a Pat Riley, nos arredores da Crypto Arena, durante a próxima temporada da NBA. De acordo com a franquia, o monumento será revelado ao público no dia 22 de fevereiro. Na ocasião, o Lakers vai enfrentar o arquirrival Boston Celtics.

“Para sempre parte da história do Lakers. Temos a honra de anunciar que a estátua de Pat Riley será inaugurada na Star Plaza em 22 de fevereiro”, informou a franquia de Los Angeles.

Atual presidente do Miami Heat, Riley é um dos grandes personagens da história vitoriosa do Lakers. Afinal, ele conquistou seis títulos da NBA pela equipe. O primeiro, como jogador, foi em 1972. Posteriormente, como assistente de Paul Westhead (1980). O auge veio pouco tempo depois, quando se sagrou tetracampeão (1982, 1985, 1987, 1988) como treinador principal.

O fato da inauguração da estátua de Riley ocorrer no dia de um duelo contra o Celtics não é mera coincidência. Afinal, dois dos quatro títulos do ex-treinador à frente do Lakers foram contra o time de Boston (1985 e 1987). Além disso, as equipes protagonizam a maior rivalidade da NBA.

Em um comunicado divulgado à imprensa, a proprietária do Lakers, Jeanie Buss, exaltou Pat Riley. Vale lembrar que o pai dela, Jerry Buss, foi o responsável pela efetivação do treinador no comando da equipe nos anos 80.

“Pat é um ícone do Lakers. Seu profissionalismo, comprometimento e preparação para o jogo abriram caminho para o que vemos na liga hoje. Meu pai [Jerry Buss] reconheceu a obsessão e a capacidade de Pat de pegar jogadores talentosos e uni-los em um time campeão. Além disso, o estilo de basquete que Pat e o Lakers criaram nos anos 80 ainda é a marca registrada da franquia. Ou seja, um time divertido e vencedor”, afirmou Jeanie.

Riley será a oitava lenda do Lakers com uma estátua. Desse modo, ele se juntará a Elgin Baylor, Kobe Bryant, Chick Hearn, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar e Jerry West.

No Lakers, Pat Riley lançou as bases para se tornar uma das figuras de maior sucesso da história da NBA. Ele simplesmente revolucionou o jogo. Afinal, o time jogava um basquete vistoso, baseado em contra-ataques rápidos e constantes. A era vencedora do Lakers, nos anos 80, ficou conhecida como Showtime.

Além disso, a abordagem inovadora de Riley mudou o jeito de formar equipes. Afinal, ele foi um dos primeiros a promover a ideia de “supertimes”. Portanto, moldou a liga como conhecemos hoje.

No comando do Lakers, Riley conseguiu 533 vitórias em 727 jogos. Ou seja, um aproveitamento de 73,3%. Já nos playoffs, venceu 102 de 149 jogos (68,5% de aproveitamento).

Em cada uma das nove temporadas com Pat Riley no comando, o Lakers venceu mais de 50 jogos na NBA, incluindo cinco campanhas de mais de 60.

