NBA: Lakers define data de inauguração de estátua de Pat Riley

Lenda da NBA, Riley foi multicampeão pela equipe de Los Angeles na década de 80

nba lakers pat riley Fonte: Reprodução / X

O Los Angeles Lakers definiu a data de inauguração da estátua em homenagem a Pat Riley, nos arredores da Crypto Arena, durante a próxima temporada da NBA. De acordo com a franquia, o monumento será revelado ao público no dia 22 de fevereiro. Na ocasião, o Lakers vai enfrentar o arquirrival Boston Celtics.

Continua após a publicidade

“Para sempre parte da história do Lakers. Temos a honra de anunciar que a estátua de Pat Riley será inaugurada na Star Plaza em 22 de fevereiro”, informou a franquia de Los Angeles.

Atual presidente do Miami Heat, Riley é um dos grandes personagens da história vitoriosa do Lakers. Afinal, ele conquistou seis títulos da NBA pela equipe. O primeiro, como jogador, foi em 1972. Posteriormente, como assistente de Paul Westhead (1980). O auge veio pouco tempo depois, quando se sagrou tetracampeão (1982, 1985, 1987, 1988) como treinador principal.

Continua após a publicidade

O fato da inauguração da estátua de Riley ocorrer no dia de um duelo contra o Celtics não é mera coincidência. Afinal, dois dos quatro títulos do ex-treinador à frente do Lakers foram contra o time de Boston (1985 e 1987). Além disso, as equipes protagonizam a maior rivalidade da NBA.

Em um comunicado divulgado à imprensa, a proprietária do Lakers, Jeanie Buss, exaltou Pat Riley. Vale lembrar que o pai dela, Jerry Buss, foi o responsável pela efetivação do treinador no comando da equipe nos anos 80.

Leia mais!

“Pat é um ícone do Lakers. Seu profissionalismo, comprometimento e preparação para o jogo abriram caminho para o que vemos na liga hoje. Meu pai [Jerry Buss] reconheceu a obsessão e a capacidade de Pat de pegar jogadores talentosos e uni-los em um time campeão. Além disso, o estilo de basquete que Pat e o Lakers criaram nos anos 80 ainda é a marca registrada da franquia. Ou seja, um time divertido e vencedor”, afirmou Jeanie.

Continua após a publicidade

Riley será a oitava lenda do Lakers com uma estátua. Desse modo, ele se juntará a Elgin Baylor, Kobe Bryant, Chick Hearn, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar e Jerry West.

No Lakers, Pat Riley lançou as bases para se tornar uma das figuras de maior sucesso da história da NBA. Ele simplesmente revolucionou o jogo. Afinal, o time jogava um basquete vistoso, baseado em contra-ataques rápidos e constantes. A era vencedora do Lakers, nos anos 80, ficou conhecida como Showtime.

Continua após a publicidade

Além disso, a abordagem inovadora de Riley mudou o jeito de formar equipes. Afinal, ele foi um dos primeiros a promover a ideia de “supertimes”. Portanto, moldou a liga como conhecemos hoje.

No comando do Lakers, Riley conseguiu 533 vitórias em 727 jogos. Ou seja, um aproveitamento de 73,3%. Já nos playoffs, venceu 102 de 149 jogos (68,5% de aproveitamento).

Em cada uma das nove temporadas com Pat Riley no comando, o Lakers venceu mais de 50 jogos na NBA, incluindo cinco campanhas de mais de 60.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Bucks culpa amadorismo da Grécia por Giannis Antetokounmpo
Últimas Notícias Thumbnail
Draymond Green “culpa” Jimmy Butler por troca do Heat
Últimas Notícias Thumbnail
Alperen Sengun detona Warriors por playoffs
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.