NBA: Jogador do Warriors sugere troca inusitada

A troca do Golden State Warriors por Jimmy Butler afetou diretamente um jogador na NBA: o ala Andrew Wiggins. O canadense passou cinco temporadas na franquia e ajudou na conquista do último título em San Francisco, em 2022. Porém, o passado com a franquia foi ignorado no negócio com o Miami Heat.

A saída de Wiggins, ainda assim, não foi superada por jogadores do Warriors na NBA. À rádio 95.7 The Game, Buddy Hield confessou que queria ter feito parte do negócio para o Heat. Não para sair de Golden State. Mas, sim, para que o ex-camisa 22 pudesse seguir na franquia onde fez história.

“Eu disse ao time: ‘Cara, queria que fosse eu’, porque Wiggins deixou sua marca. Eu sei o quanto ele significava para a cidade de San Francisco”, disse Hield.

Além de Wiggins, a troca por Butler custou ao Warriors as saídas de Kyle Anderson, Dennis Schroder e Lindy Waters. Na época, o negócio foi surpreendente, uma vez que, horas antes, Golden State se movimentava por Kevin Durant. No entanto, com o camisa 35 indisponível, a diretoria mudou o foco para Butler.

Desaa forma, a trade deadline da NBA pegou o vestiário do Warriors desprevenido. Após um mês, Hield revelou que foi um dia difícil para o time, em especial, para o técnico Steve Kerr e Wiggins.

“Quando os caras foram trocados foi um dia difícil para Kerr. Especialmente com o Wiggins. Foi algo muito emocional no vestiário. Fiquei ainda mais abalado porque gostaria que tivesse sido eu o trocado. Afinal, ele fez muito por essa franquia. Um cara como ele… Odiei vê-lo sair dessa forma porque ele deu tanto por essa equipe”, acrescentou Hield.

Antes da troca, Wiggins passou cinco temporadas como jogador do Warriors na NBA. Enquanto era uma peça indesejada por parte da torcida do Minnesota Timberwolves, sua antiga equipe, ele chegou a Golden State e se tornou um nome importante do elenco. Desse modo, foi importante para a conquista do título, na temporada 2021/22.

A despedida de Wiggins do Warriors, portanto, foi emocionante. Além de Hield, Brandin Podziemski contou que houve lágrimas nos vestiários. Stephen Curry, por fim, detalhou que a troca foi uma montanha-russa de emoções.

“Aquele dia foi caótico. Estávamos prestes a jogar contra o Utah Jazz, e havia rumores, conversas, especulações. Então, aconteceu. Primeiro, você fica chateado porque está perdendo caras com quem batalho, em especial, o Wiggins. Ele nos ajudou a conquistar um título e vimos seu crescimento nos cinco anos em que esteve aqui”, lamentou Curry.

