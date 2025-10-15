NBA: Joe Mazzulla polemiza ao falar dos jogos de pré-temporada

O técnico do Boston Celtics, Joe Mazzulla, polemizou ao falar o que pensa sobre os jogos de pré-temporada da NBA. Em conversa com a imprensa após o treino dessa terça-feira (14), o treinador disse que, por ele, o Celtics não disputaria uma partida sequer antes da fase regular. Segundo Mazzulla, os treinos são mais importantes que os “amistosos” de preparação.

“Eu prefiro não ter jogos de pré-temporada e treinar todos os dias. Na verdade, odeio os jogos de pré-temporada. Você deveria treinar por um mês inteiro. Para mim, você vem aqui e treina, e está apenas trabalhando”.

“A ideia é tentar fazer o jogo de pré-temporada o mais próximo possível de um treino porque você está sempre passando por momentos difíceis, sabe? Quem está com restrição de minutos, quem pode estar de fora tentando se poupar para a fase regular. Enfim, todas essas coisas que são importantes, mas, sim, deveríamos ter uns 30 treinos antes do jogo”, disse o técnico de 37 anos.

Além disso, Joe Mazzulla contou suas expectativas para a próxima temporada da NBA. Em 2025/26, o treinador vai para a sua quarta campanha à frente do Celtics. Antes, ele trabalhou por três anos como assistente técnico.

“Eu gosto de trabalhar com um grupo de pessoas e buscar um objetivo comum juntos, e ter uma compreensão disso. Você tem o mesmo nível de satisfação, descobre como melhorar o time. Eles não serão os mesmos jogadores de um ano atrás. Mas seremos um time diferente daqui a um mês, e aprenderemos com nós mesmos a cada jogo”, concluiu o treinador campeão em 2024.

Nos últimos dias, alguns atletas do Celtics falaram sobre a fisicalidade nos treinos. De acordo com Payton Pritchard, as atividades estão mais intensas nesta pré-temporada. O armado, aliás, apareceu para uma entrevista coletiva com um corte enorme no pescoço.

“O nosso treino foi muito físico, foi uma guerra. Queremos aumentar nossa intensidade defensiva, pressão na bola. Estou cansado, mas é bom levar o corpo ao limite para nos prepararmos para a temporada. Estamos nos esforçando muito nos treinos”, disse o armador.

A programação dos jogos de pré-temporada é deixada a critério das equipes. O Celtics, por exemplo, tem apenas quatro este ano, enquanto outros times, como o Los Angeles Lakers, vão disputar seis. Muitas vezes, os times poupam seus principais jogadores.

Por fim, a estreia de Boston na temporada 2025/26 da NBA será na próxima quarta-feira (22). O adversário será o Philadelphia 76ers, no TD Garden. Até o momento, Joe Mazzulla tem um retrospecto de 182 vitórias e 64 derrotas pelo Celtics. Ou seja, um aproveitamento de 74%.

