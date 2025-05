NBA: Jaylen Brown vira problema no Celtics

O futuro do Boston Celtics na NBA acabou de ficar ainda mais complicado por conta de Jaylen Brown. Isso porque a lesão de joelho do camisa 7 é mais grave do que a franquia esperava. Após a eliminação para o New York Knicks, na segunda rodada dos playoffs, o astro revelou que estava jogando com o menisco rompido.

Em entrevista recente para Noa Dalzell, do CelticsBlog, o jogador revelou que sua situação ainda é incerta. “Eu tenho vários médicos pelos quais ainda preciso passar. Ver se preciso de cirurgia ou não, depois falar com a franquia”, disse. “Por agora, no entanto, é só descanso e recuperação. Vou dar um passo para trás e me cuidar. Mentalmente, também foi muita coisa”.

A possibilidade de ficar sem Brown por mais tempo é só mais um dos vários problemas que o Celtics terá durante a offseason. Isso porque a franquia, se não trocar ninguém, terá os maiores salários da história no ano que vem, pagando multas por exceder os tetos da liga. Além disso, a fratura do tendão de aquiles de Jayson Tatum também é problema. Afinal, sem seu principal jogador, Boston não deve ir longe. Dessa forma, trocar alguém e recuar na questão salarial seria a opção mais indicada por analistas.

Publicidade

O GM da equipe, Brad Stevens, falou sobre isso na semana passada. “A realidade é que temos vários grandes jogadores”, disse o cartola. “No entanto, Jaylen e Jayson são os que mais chamam atenção, porque são muito bons. E tenho muita fé que qualquer jogo com esses dois em quadra, você tem chance de vencer”.

Leia mais!

Além da dupla, os outros salários grandes do Celtics são de Jrue Holiday, Kristaps Porzingis e Derrick White. White é queridinho da torcida e um dos melhores defensores da NBA. Por isso, não deve sair. Holiday e Porzingis, porém, mais velhos e sofrendo com lesões, são vistos como as possíveis saídas.

Publicidade

Com lesões durante a temporada da NBA, os números de Jaylen Brown pelo Celtics caíram. Ele teve médias de 22.2 pontos, 5.8 rebotes e 4.5 assistências, mas arremessou só 32.4% para três pontos. Dessa forma, o MVP das finais de 2024 não conseguiu carregar a equipe após Jayson Tatum sair no jogo 4 contra o New York Knicks, com o tendão de Aquiles rompido.

Com todos esses problemas para lidar nos próximos meses, a offseason do Celtics promete ser movimentada. E muito.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA