NBA: Jalen Green abre o coração e se despede do Rockets

Após quatro temporadas no Houston Rockets, Jalen Green foi envolvido na troca mais relevante desta offseason da NBA. O jogador de 23 anos foi uma das peças que desembarcou no Phoenix Suns na negociação que levou o astro Kevin Durant para o time texano.

Agora, o ala-armador abriu o jogo sobre sua saída do Rockets. Afinal, ele publicou, no site The Players Tribune, uma carta de despedida para os fãs de Houston. Nela, o atleta disse que também faria a troca para o Suns caso fosse dirigente. Além disso, revelou que está feliz com a chance de jogar ao lado do craque Devin Booker.

“Eu adorei ser um Rocket, de verdade. Quase não consigo acreditar que estou falando de H-Town no passado. Mas é assim a vida na liga. Tipo, ninguém gosta de ser trocado. Mas posso dizer honestamente que entendo, mano. Isso é um negócio. Se eu fosse um dirigente, provavelmente teria feito o negócio também. Acho que é uma situação boa para ambos os lados. Estou muito feliz para jogar com o Book e criar aquela cultura vencedora que desenvolvemos em Houston”.

Além disso, o ala-armador contou como foi o dia em que saiu da equipe texana. Ao contrário do que ocorre normalmente na NBA, quando um jogador é negociado, Jalen Green ligou para todos os companheiros de Rockets. Acima de tudo, isso demonstra a união do elenco de Houston.

“No fim das contas, cara, a maior prova que posso dizer sobre o meu tempo em Houston é que, quando eu fui trocado, passei o dia todo no telefone. Eu sei como é nesta liga. Alguns times não são tão próximos. E alguns caras saem e ligam para um ou dois companheiros de time e pronto. Eu liguei para o elenco inteiro. Comecei de manhã e já era hora do jantar antes de me despedir pela última vez, mano”.

Por fim, Jalen Green diz que vai sentir falta do Rockets, mas que está feliz com o novo desafio na carreira. Além disso, o jovem comemorou o fato de que Dillon Brooks vai com ele para Phoenix. E, mais uma vez, falou sobre construir uma cultura vencedora no Suns.

“Graças a Deus, pelo menos o DB vai para Phoenix comigo. Fazer longas viagens, jogar basquete. Essa sempre foi a nossa vida. Nada vai mudar agora. Tenho um time em Phoenix que quer que eu seja eu mesmo. Posso jogar ao lado de um dos melhores do esporte (Booker). Enfim, é mais uma oportunidade de construir uma cultura vencedora”.

“Então, vou sentir falta de Houston e de todos os meus amigos lá, mas estou sorrindo, cara. Eu jogo basquete para viver. Como posso ter um dia ruim? Todo dia que estou jogando é um dia bom. H-Town, obrigado pelo carinho. De verdade, obrigado. E, por fim, se eu acabar com vocês na próxima temporada, lembrem-se dos bons tempos!”, finalizou.

* Confira aqui, na íntegra, a carta de despedida de Jalen Green.

