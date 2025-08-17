NBA: Hawks acerta com antigo pivô do Rockets

O Atlanta Hawks reforçou o elenco com um ex-pivô do Houston Rockets na NBA. De acordo com Michael Scotto, do Hoops Hype, o time da Geórgia assinou com N’Faly Dante. O acordo entre as partes, ainda segundo o jornalista, é de duas temporadas pelo valor de US$4.5 milhões.

N’Faly Dante passou o último ano da NBA no Houston Rockets. Pela equipe, ele fez apenas quatro partidas, com médias de seis pontos, 5.3 rebote e 1.3 toco. Com um contrato two-way, ele ainda jogou pelo Rio Grand Valley, da G League, onde teve médias de 15 pontos, dez rebotes, dois tocos e um roubo em 42 jogos.

A aposta do Atlanta Hawks, ainda assim, é no que o pivô mostrou antes da NBA. No ensino médio, afinal, ele foi eleito o 15º melhor jogador do país pela 247 Sports. Desse modo, acertou com projeto da Universidade de Oregon, onde era projetado para ter uma carreira de sucesso no basquete universitário.

Dante, porém, sofreu duas graves lesões no joelho, que atrasaram a chegada do pivô no Draft da NBA. No fim, ele ficou cinco anos na NCAA, sendo que teve a melhor temporada na campanha final, com médias de 17 pontos, nove rebotes, dois tocos e dois roubos de bola. Ainda assim, ele não foi selecionado em 2024.

Com o reforço do ex-pivô do Rockets, o Hawks adiciona mais uma peça à rotação de garrafão na NBA para 2025/26. Por enquanto, as opções são Kristaps Porzingis, Onyeka Okongwu, além de Mouhamed Gueye e ele. Embora ele seja o quarto nome, no momento, os demais apresentam problemas que podem dar espaço ao antigo jogador de Houston.

Leia mais!

Porzigins, por exemplo, enfrenta um histórico de lesões na NBA que tornam seu futuro no Hawks uma incógnita. Okongwu, por sua vez, tem apenas 2,03 metros de altura e pode enfrentar problemas sendo a peça central no garrafão de Atlanta. Gueye, enquanto isso, também tem um porte físico limitado.

Ao enfrentar pivôs mais físicos na NBA, assim, o Hawks pode optar por Dante. Com 2,11 metros e 118 quilos, o reforço de Atlanta para a temporada tem a fisicalidade como ponto forte. Portanto, ele deve ser aproveitado em duelos contra nomes como Karl-Anthony Towns, Giannis Antetokounmpo, além de Joel Embiid.

Por fim, ao assinar com o pivô, o Hawks chegou a 14 jogadores sob contrato no elenco. Desse modo, conta ainda com uma vaga garantida no plantel, que pode ser preenchida ainda nesta offseason.

