Três pivôs que podem reforçar times da NBA em troca

Com pouco mais de dois meses para o início da próxima temporada, os elencos já estão quase fechados. No entanto, ainda há times da NBA que podem se reforçar com troca por pivôs. Assim, trouxemos alguns jogadores da posição que podem ser negociados ainda nesta offseason. Vale destacar que os três nomes citados são jogadores com contratos expirantes. Ou seja, com vínculos em fim de contrato com suas atuais equipes.

Então, confira três pivôs que podem participar de troca para outros times da NBA para a temporada 2024/25.

Mitchell Robinson (New York Knicks)

Antes titular do New York Knicks, Mitchell Robinson sofreu com lesões nas últimas temporadas. Além disso, a franquia contratou Karl-Anthony Towns na última temporada. Vindo do Minnesota Timberwolves, o pivô assumiu a titularidade e foi peça importante na última campanha. Portanto, Robinson perdeu espaço no quinteto inicial.

Enquanto isso, o New York Knicks renovou o contrato de Mikal Brigdes na última semana e pode precisar negociar algum jogador para não ficar no nível de multas da liga. Assim, Robinson aparece como possível moeda de troca para a franquia. A revista Sports Illuestred, aliás, levantou um rumores sobre a possível ida do pivô para o Charlotte Hornets. A proposta seria receber três escolhas de Draft e Josh Green.

Por outro lado, o jogador é elegível para uma extensão de contrato. O novo vínculo pode ser de quatro anos e US$90 milhões. Mas, isso levaria o Knicks a ultrapassar o segundo nível de multas da NBA. Neste cenário a chance de Robinson deixar Nova York ganha ainda mais força.

Na última temporada, Mitchell Robinson disputou apenas 17 jogos, sendo três como titular. Como resultado, teve médias de 5.1 pontos, 5.9 rebotes e 1.1 toco.

Nikola Vucevic (Chicago Bulls)

O futuro de Nikola Vucevic no Chicago Bulls é incerto e não é de hoje. O pivô é alvo de rumores de troca há duas temporadas, mas a equipe não conseguiu nenhum acordo que julgasse justo por ele.

Agora, com um grupo mais jovem, Vucevic pode deixar o Bulls antes mesmo do início da campanha de 2025/26 da NBA. Apesar de várias conversas sobre trocas, a direção jamais passou perto de fechar algo. Hoje, não existem propostas, pois nenhum time quer se comprometer com seu salário e correr riscos de ele sair ao fim da temporada. Neste caso, portanto, apenas via dispensa, que pode ser o cenário mais provável.

Vucevic, aliás, terá o seu contrato expirando ao final da próxima temporada. Nesse período, ele vai receber US$21,5 milhões em salários. Por isso, é interessante para o Chicago Bulls negociá-lo antes que ele se torne agente livre irrestrito, em 2026. Nesse caso, afinal, ele sairia de “graça”.

Na última semana, Anthony Irwin, do site ClutchPoints, informou que o Los Angeles Lakers está monitorando a situação de Vucevic em Chicago. Para o time da Califórnia ter o pivô, precisaria buscar um buyout (acordo entre jogador e time para encerrar o contrato antes do prazo). Entre os nomes possíveis no acordo estão Maxi Kleber e Gabe Vincent.

Robert Williams (Portland Trail Blazers)

Por fim, outro pivô da lista que está no radar do Lakers é Robert Williams. O jogador do Blazers convive com constantes lesões e não se firmou na equipe. Após cinco anos no Boston Celtics, ele defendeu o Blazers na duas últimas campanhas. No entanto, foram apenas 26 jogos disputas entre 2023 e 2025.

De acordo com Anthony Irwin, do site ClutchPoints, o time de Los Angeles poderia estar interessado em ter Williams como pivô reserva. Assim, juntaria a dupla de garrafão do Portland Trail Blazers nos últimos anos. Afinal, Deandre Ayton fechou com o Lakers nesta offseason da NBA.

Por outro lado, o jornalista alerta para a questão física do atleta. Isso porque, segundo o insider, Williams estaria lesionado. Ou seja, uma possível troca pode estar em xeque caso sua lesão se confirme. Aos 27 anos, ele disputou 20 jogos em 2024/25 e teve médias de 5.8 pontos, 5.9 rebotes e 1.7 toco.

