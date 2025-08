Três destinos de troca para Walker Kessler na NBA

Walker Kessler segue presente nos rumores do mercado de trocas da NBA. De acordo com Evan Sidey, da Forbes, o Utah Jazz não deseja assinar uma extensão contratual que já está prevista para o pivô. Desse modo, diversas equipes monitoram a situação do jogador de 2,13 metros na offseason.

Continua após a publicidade

“As equipes rivais têm observado Walker Kessler com atenção. Embora o Utah Jazz tenha rejeitado o interesse em trocá-lo até agora, o relógio está correndo”, disse Sidery. “Isso porque, o pivô está elegível para uma extensão de contrato e, sem nenhum acordo fechado até outubro, as especulações sobre uma possíve, troca podem ganhar força”.

Kessler é um dos pivôs jovens mais promissores da NBA. No ano passado, por exemplo, ele teve médias de 11.1 pontos e 12.2 rebotes. O jovem do Utah Jazz ainda mostra força como defensor, com 2.4 tocos por jogo em 2024/25. Desse modo, tem sido procurado por times que precisam reforçar o garrafão e ganhar força defensiva.

Continua após a publicidade

Portanto, caso o Jazz decida negociá-lo, alguns times já ganham destaque na preferência pelo pivô no mercado de troca da NBA. Confira prováveis destinos para Kessler:

New Orleans Pelicans

O New Orleans Pelicans carece de força no garrafão desde a saída de Jonas Valanciunas. Com a provável volta de Zion Williamson, assim, a necessidade de reforarçar a posição cinco surge como uma prioridade para o dirigente Joe Dumars. Kessler, com isso, pode ser uma solução para o time de New Orleans explorar.

Continua após a publicidade

Um negócio com Utah, porém, nunca é simples. O CEO Danny Ainge gosta de receber escolhas de Draft sempre que negocia um ativo promissor. Desse modo, o Pelicans teria que pagar um preço alto em uma troca por Walker Kessler na NBA.

Jazz recebe: Saddiq Bey e escolhas de 1ª rodada em 2028 e 2030

Pelicans recebe: Walker Kessler

Leia mais

Golden State Warriors

O Golden State Warriors segue tímido na offseason até o momento. Porém, é de se esperar que a equipe se movimente até outubro. Uma das posições carentes, aliás, é justamente a de pivô. Na temporada passada, por exemplo, Steve Kerr precisou usar Draymond Green improvisado no centro da área da pintada. Portanto, Kessler pode ser uma opção para o time no próximo ano da NBA.

Continua após a publicidade

No passado, o Warriors teve dificuldades para negociar em uma troca com o Jazz. Na última offseason, por exemplo, tentou Lauri Markkanen, mas não quis abrir mão de Brandin Podziemski. A queda do armador e necessidade de um pivô, no entanto, podem fazer GOlden State enfim pagar o preço que Ainge deseja.

Jazz recebe: Brandin Podziemski e escolhas de 1ª rodada em 2028 e 2031

Warriors recebe: Walker Kessler

Los Angeles Lakers

O último destino para Kessler na NBA pode ser o Los Angeles Lakers. A franquia adquiriu Deandre Ayton na offseason já. No entanto, o ex-Phoenix Suns é uma grande incógnita. Isso porque, embora tenha talento, ele acumula polêmicas ao longo da carreira e não é conhecido pela capacidade na defesa. Desse modo, o jogador do Jazz poderia ser um ‘seguro’.

Continua após a publicidade

Para conseguir Walker Kessler, no entanto, o Lakers precisar pagar algo similar ao que fez por Mark Williams, na trade deadline passada. Desse modo, Dalton Knecht teria que sair. A dificuldade de Los Angeles para disputar com os outros times, ainda assim, é a falta de ativo de ativos no Draft.

Jazz recebe: Dalton Knecht, escolhas de 1ª rodada em 2030 e de 2ª rodada em 2032

Lakers recebe: Dalton Knecht

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA