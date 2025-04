NBA: Ex-jogador questiona motivação de LeBron James nos playoffs

LeBron James é um dos maiores jogadores da história dos playoffs da NBA. Afinal, o craque do Los Angeles Lakers é líder da pós-temporada em jogos, vitórias e pontos, além de ter quatro títulos. Agora, porém, ele enfrenta um problema: está perdendo de 3 a 1 na série contra o Minnesota Timberwolves. E perto da eliminação, o ex-jogador Jeff Teague questionou a motivação do veterano para reverter o placar.

“LeBron não está jogando pra valer mais, não está. Já joguei contra o LeBron vezes suficientes pra saber,. Então, acho que ele não liga mais”, disse Teague.

“Ele só chutou de três. Mesmo quando dava pra ele infiltrar, ele tipo ‘que se dane’. Ele tentou um step back de três e acertou o lado da tabela. Eu pensei: ‘é, o LeBron não tá jogando pra valer. Porque ele costuma abaixar a cabeça e infiltrar’. Estando contra o Rudy Gobert, ele abaixaria a cabeça e atacaria o garrafão a qualquer momento. A gente conhece, estamos assistindo LeBron há 25 anos. Quando a coisa aperta, ele infiltra”.

Na série, James está com média maior que cinco arremessos de três por jogo. É parecida com sua média na carreira (4.9). O jogador, aliás, está com aproveitamento de 39.1%. No entanto, para Teague, o craque está desmotivado sem atuar com a vontade do auge.

Aos 40 anos, LeBron acumula quatro títulos da NBA, quatro prêmios de MVP, diversas marcas individuais, como a de maior pontuador da história, e outras tantas honrarias como times ideais da NBA e seleções ao All-Star Game.

No entanto, vale o outro lado da moeda: com a carreira nas últimas temporadas, LeBron sabe que estão se esgotando as chances de vencer outros títulos. Quando Luka Doncic chegou, no meio da temporada, vimos James ser mais ativo na defesa, dando “um gás” maior. Depois de sua lesão na virilha, porém, isso diminuiu.

Mas nem só a LeBron James se resumem os problemas do Lakers nos playoffs da NBA. A falta de um pivô tem sido apontada por analistas, então, como uma questão que atrapalha a equipe. Jaxson Hayes, único da equipe na posição, jogou só quatro minutos no jogo 4. Além disso, a defesa de Luka Doncic também foi apontada por Zach Lowe, insider da liga, como “terrível”.

