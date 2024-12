NBA: Entenda como será difícil fechar a troca por Jimmy Butler

A grande “novela” da NBA atualmente é o futuro de Jimmy Butler e qual time vai conseguir uma troca pelo astro. O astro do Miami Heat está na mira de diversos times. Além do Golden State Warriors, Phoenix Suns, Houston Rockets, Dallas Mavericks e Brooklyn Nets aparecem como candidatos. No entanto, a saída do ala do Miami Heat pode não ser tão simples assim. Então, vamos contar um pouco das problemáticas.

É importante salientar que essas equipes são os destinos que o jogador deseja. Elas não foram necessariamente colocadas como pretendentes, ou times de interesse. Quer dizer, algumas delas sim, mas não todas.

A proposta desse artigo é trazer o ponto de vista de todos os possíveis destinos de Butler, e entender qual a posição deles sobre o craque. Afinal, ele faz sentido em quais lugares? Quem está mais disposto a trocar por ele? Quem quer, mas não pode? Então, vejamos como pode ser o futuro do camisa 22.

Miami faz jogo duro

Em uma recente entrevista, o presidente do Heat, Pat Riley admitiu: “Para mim, é difícil fazer trocas”. O lendário executivo falava sobre as dúvidas e os riscos que os acordos ao redor da NBA trazem para os times.

A verdade é que é realmente difícil negociar com Miami. Quase todos os últimos astros que estiveram disponíveis no mercado em algum momento recente foram alvos da franquia.

Agora me lembro de Kevin Durant, ainda em seu primeiro pedido de troca do Brooklyn Nets, que só se concretizaria meses depois. Donovan Mitchell quando pediu para deixar o Utah Jazz, Bradley Beal, e seu caso mais famoso, Damian Lillard.

Uma coisa que sempre impediu Miami foi que quase todas as franquias exigiam Bam Adebayo como retorno, em caso de uma supertroca. Mas a falta de flexibilidade e até a confiança extrema em supostos valores baixos demais, também impediu a franquia, como aconteceu com o hoje craque do Milwaukee Bucks.

O que quero dizer? Butler não vai custar barato. Ao menos, na visão da franquia. E uma coisa que favorece esse pensamento é a próxima agência livre. Sim, o astro deve negar sua opção de jogador em Miami ou em qualquer outro lugar, para testar o mercado. Porém, nenhum time candidato ao título deve ter espaço no teto salarial para um contrato máximo que o jogador deseja. Por exemplo, como aconteceu esse ano com o Philadelphia 76ers.

O Heat pode estar em uma boa posição de mercado como time mais competitivo disponível. Ou, na pior das hipóteses, pronto para fechar uma sign-and-trade.

Um adendo do mercado

Falei em sign-and-trade, porque isso tende a ser cada vez mais comum nos próximos mercados. O novo CBA e suas restrições financeiras severas, delimitou o poder dos times na agência livre. Assinar com um jogador é mais difícil. Renovar também pode ser duro, como o Denver Nuggets sabe bem.

Dois exemplos práticos de 2024/25? DeMar DeRozan do Sacramento Kings e Klay Thompson do Dallas Mavericks. Ambas as franquias precisaram envolver pelo menos um terceiro time para obter os craques, já que não tinham espaço para contratá-los. É uma tendência que Miami pode se aproveitar.

Suns: desejo existe, mas é difícil

O Phoenix Suns foi quem entrou mais tarde nessa novela. Mas é o segundo time que cito, porque é quem eu vejo que mais se beneficiaria e até poderia desejar o astro agora. Uma coisa que é importante dizer é que jornalistas da NBA que cobrem o Suns descartaram uma tentativa de troca por Jimmy Butler neste momento. Portanto, não colocaria o Suns no caminho de Warriors ou Rockets por exemplo.

Mas o encaixe seria tão melhor não? Butler e Durant como alas, Booker e Jones no perímetro, uma loucura de pensar.

As chances do negócio também são baixas pelas condições difíceis. Phoenix está acima do segundo appron, portanto, não pode envolver mais do que um jogador em uma troca. Ou seja, existe um único nome que poderia ser enviado, considerando que Kevin Durant e Devin Booker são intocáveis: Bradley Beal.

Em termos salariais, é perfeito. Mas todo o resto seria um problema. Miami não trocou por Beal lá atrás, e fontes disseram que o interesse não era tão grande assim. O valor e a produção do cestinha só caiu depois disso. Além disso, o Heat provavelmente não entraria em uma reconstrução, mas gostaria de receber peças que sejam fáceis para “revenda”. Beal não é o caso nesse sentido.

E ainda tem um ponto importante. Lembre-se que o astro tem o poder de vetar qualquer troca. Então, vamos dizer que Miami aceite, isso precisaria passar pelo jogador também.

Dado o contexto, uma troca de três times seria o cenário mais provável para Butler ir parar no Suns. Mas quem na NBA estaria interessado em receber Beal e ainda por cima entregar ativos para o Heat? Pois é. Se isso acontecer, seria certamente um cenário inusitado.

Rockets: não está interessado

Em um outro cenário na NBA, o Houston Rockets está em boa posição para fazer uma troca por Jimmy Butler. A franquia texana tem escolhas, jovens e espaço para fazer uma manobra financeira. Agora também é um time que está em alta no Oeste.

Só tem um porém: Houston não quer. Isso já foi dito, por exemplo, por jornalistas que cobrem a franquia mais de perto do que Shams Charania, da ESPN.

É claro que as coisas são mutáveis na NBA. O tempo inteiro. Você pode lembrar que Jalen Green quase foi trocado por Mikal Bridges na última temporada. Ou também de que a franquia estava de olho no Phoenix Suns, torcendo pela queda da franquia do Arizona e mirando Kevin Durant.

Veja, não é que o Rockets não esteja mirando um grande acordo para se tornar um contender de fato. Eu até acredito nisso. A grande questão é que Jimmy Butler talvez não seja o cara que eles procuram. O time precisa de espaçamento e de um cestinha irretocável dos três níveis da quadra. É o que eles esperam ou esperavam que Green tivesse se tornado, afinal.

Não que o craque do Heat não possa ser esse cara. Ele já provou que pode, inclusive no mais alto nível. A grande questão é a idade. Trocar por Durant já seria uma questão, mas ai estamos falando de um top-10 praticamente incontestável da NBA. Não é o caso de Butler. Não hoje, ao menos. Construir uma base jovem tão promissora e trocar dois ou três desses garotos por um cara de 35 anos que vai encarecer a sua folha salarial? Não sei se é uma boa.

O ativos são ótimos, mas seria surpreendente vê-lo fechar com Houston, muito mais pelo ponto de vista da franquia.

Mavericks: legal, mas quase impossível

Pensar em um trio com Luka Doncic, Kyrie Irving e Jimmy Butler realmente me agrada. Mas o Mavericks é o cenário mais improvável de todos, até mesmo que o Suns.

Em termos de salários e finanças, faz pouco sentido para Dallas. Afinal, ir pelo caminho que o Phoenix Suns foi, não parece o ideal. Ou seja, pagar três salários máximos (o de Kyrie não é, mas é quase isso).

A própria flexibilidade atual da franquia não ajuda. Poucos nomes fazem sentido em um retorno para Miami. Além disso, trocar por Butler seria perder grande parte da profundidade que enfim fez a equipe dar um salto e chegar às finais da NBA em 2023/24.

Enfim, não vou me alongar tanto como fiz com os outros times da NBA, mas uma troca de Jimmy Butler para o Mavericks não deve acontecer. Todos os fatores apontam para isso.

Nets: cenário futuro e interessante

Um jornalista que cobre o Brooklyn Nets, publicou uma matéria recente dizendo que a franquia poderia ser um destino de Butler. Mas, se a maioria dos outros times envolvidos olha para a trade deadline, Brooklyn olha para a agência livre.

Lembra do papo de que nenhum candidato ao título tem muito espaço no próximo mercado, e que isso vai limitar o cenário para muitos? Então, um dos times que terá esse espaço é justamente o Nets. Entretanto, a franquia está em reconstrução e está tentando trocar vários de seus veteranos.

O jogador já olhou para Brooklyn como um destino atrativo em rumores da offseason. E entre todos esses times, a franquia seria a única com espaço para lhe dar um contrato máximo.

O que não falta são ativos para a franquia. Ao todo, são 13 escolhas de primeira rodada e outras 12 de segunda rodada.

Mas o raciocínio parece igual ao de Houston aqui. O Nets fez dois grandes golpes em agentes livres veteranos ao longo da última década e se deu muito mal nas duas vezes. O próximo Draft é mais empolgante, o time tem um bom trabalho técnico e tem tudo para desenvolver um projeto de longo prazo. Seria legal ver o time de Nova York tentar fazer a mesma coisa novamente. Mas dado o histórico e o plano que está se desenvolvendo, não acredito que aconteça.

Ficar em Miami: chances reais

Como já citato, Pat Riley é um cara duro na mesa de negociação. Jimmy Butler sentiu isso na pele quando não conseguiu seu contrato máximo ao fim da última temporada e ainda levou broncas públicas do dirigente devido ao seu comportamento.

Mas dado todos os contextos, ficar com o ala ainda é a melhor opção para a franquia. Veja, o retorno é incerto. Seja qualquer time da NBA que queira uma troca por Jimmy Butler. A equipe vai querer ativos de “revenda”, mas isso naturalmente vai fazer a franquia perder mais tempo de competição. O foco do Heat deve ser em conseguir uma estrela.

Então, apesar de tudo, a situação depende de Miami. Se Riley der o contrato máximo, Butler ficará. Ele já disse várias vezes que quer se aposentar na franquia, por mais que tenha se esquivado de dizer o mesmo em sua primeira coletiva. Ainda pode ser simples assim.

Mas quanto mais demora, mais dúvidas surgem. Afinal, se a decisão for de trocar o jogador, o ideal é que isso seja feito na trade deadline. Isso porque, é onde os melhores negócios vão estar disponíveis.

Então, a decisão de Miami terá um impacto para a franquia que vai muito além da campanha de 2024/25. Ficar com o astro ainda não é uma coisa impossível. Certamente, teremos meses interessantes até fevereiro.

