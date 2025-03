NBA: Draymond Green atinge marca no Warriors que não acontecia há nove anos

Draymond Green é um dos grandes nomes da história do Golden State Warriors na NBA. O ala-pivô, afinal, foi um pilar defensivo nos quatro títulos conquistados durante a dinastia recente da franquia de San Francisco. No entanto, seu destaque era mesmo na defesa. No ataque, por outro lado, ele sempre deixou Stephen Curry assumir a responsabilidade.

Green, porém, costuma ter algumas poucas noites de destaque no ataque do Warriors. A mais recente aconteceu na quinta-feira (13). Diante do Sacramento Kings, o ídolo de Golden State marcou 23 pontos e foi o cestinha na vitória por 130 a 104. Desse modo, Green foi o principal pontuador do Warriors pela primeira vez em nove anos.

Até então, Green havia feito isso pela última vez em uma noite que o torcedor de Golden State busca esquecer na NBA. Isso porque, no jogo 7 das finais de 2016, ele marcou 32 pontos para o Warriors. A vitória, porém, foi do Cleveland Cavaliers, que terminou campeão naquela noite ao buscar uma virada histórica na série.

Publicidade

A atuação de Draymond Green pelo Warriors aliás, não foi a única que entrou para a história da NBA. No mesmo jogo, Stephen Curry alcançou quatro mil cestas de três pontos. Três anos após ultrapassar Ray Allen no topo do ranking, ele inaugura uma nova marca na liga.

Ao contrário de Green, Curry teve uma atuação mais modesta pelo Warriors. Foram apenas 11 pontos, além de duas cestas do perímetro. Porém, o suficiente para ele aumentar o seu recorde.

Leia mais!

“Sinto como se estivesse vivendo um sonho constante”, disse Curry sobre alcançar a marca. “É engraçado que exista essa piada de que eu quebro um recorde toda vez que acerto uma bola de três. Mas tento não pensar muito nesses marcos porque, da última vez que fiz isso, acabei me pressionando demais por uns cinco jogos seguidos”, contou o craque.

Publicidade

Por fim, quem também alcançou um recorde pelo Warriors na NBA foi Steve Kerr. Comandante da dinastia recente da liga, ele empatou a marca de vitórias por um treinador na história da franquia. Assim, o técnico chegou a 557 vitórias por Golden State e se igualou ao lendário Al Attles.

“Ele foi tão importante quanto qualquer um para o que essa franquia se tornou. … Sua personalidade, o que ele trouxe, o ataque que ele trouxe para essa equipe. A atmosfera que ele criou aqui, como um ambiente familiar. Enfim, isso foi coisa do Steve. Ele trouxe isso”, destacou Draymond Green.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA