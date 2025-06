O Jumper Brasil dá prosseguimento à série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, desta vez com o New Orleans Pelicans. Afinal, a equipe da Louisiana terá o privilégio de fazer a sétima escolha no recrutamento deste ano.

Em 2024/25, o Pelicans foi o vice-lanterna da Conferência Oeste e o quarto pior da NBA. Assolado por lesões, o time fez a segunda pior campanha de sua história. O técnico Willie Green, aliás, utilizou 47 quintetos titulares diferentes em razão da série de desfalques.

A temporada, aliás, marcou o fim da gestão de David Griffin à frente das operações de basquete da franquia. Após seis anos, o dirigente foi demitido por não entregar resultados satisfatórios. Na “Era Griffin”, o Pelicans chegou apenas duas vezes aos playoffs. Em ambas caiu na primeira rodada.

Para o lugar de Griffin, a franquia trouxe Joe Dumars, campeão da NBA como jogador e dirigente do Detroit Pistons. Além disso, Troy Weaver, que fez um trabalho questionável no Pistons, é o novo gerente-geral. Desse modo, a dupla vai ser responsável pelas ações do Pelicans no Draft de 2025 da NBA.

Quanto ao elenco, há dúvidas sobre o futuro do principal jogador da equipe. Apesar do talento, Zion Williamson não consegue se manter saudável. Assim, uma troca do ala-pivô pode sair em breve. Outro que não deverá seguir para 2025/26 é o veterano CJ McCollum, que vai para o último ano de contrato.

NBA Draft 2025: As necessidades do New Orleans Pelicans

Elenco para a próxima temporada (dez atletas com contratos garantidos)

PG: Dejounte Murray (28 anos, US$31,5 milhões) / CJ McCollum (33 anos, expirante de US$30,7 milhões) / Jose Alvarado (27 anos, US$4,5 milhões)

SG: Herb Jones (26 anos, US$13,9 milhões) / Jordan Hawkins (23 anos, US$4,7 milhões)

SF: Trey Murphy (25 anos, US$25 milhões)

PF: Zion Williamson (24 anos, US$39,4 milhões) / Karlo Matkovic (24 anos, US$1,9 milhão)

C: Yves Missi (21 anos, US$3,3 milhões) / Kelly Olynyk (34 anos, expirante de US$13,4 milhões)

Média de idade: 26,5 anos

Folha salarial: US$168,3 milhões

Agentes livres: Bruce Brown (SG/SF, 28 anos, irrestrito), Jeremiah Robinson-Earl (PF/C, 24 anos, irrestrito), Jamal Cain (SG/SF, 25 anos, restrito), Keion Brooks (SF/PF, 24 anos, restrito), Lester Quiñones (SG, 24 anos, irrestrito), Kylor Kelley (C, 27 anos, irrestrito)

Team option: BJ Boston (SG, 23 anos, US$2,3 milhões), Elfrid Payton (PG, 31 anos, US$)

Contratos não garantidos: Antonio Reeves (SG/SF, 24 anos, US$1,9 milhão)

Exceções salariais: mid-level para times que não pagam Luxury Tax (US$14,1 milhões), bianual (US$5,1 milhões), trade exception (US$13 milhões), trade exception 2 (US$9,9 milhões), trade exception 3 (US$2,1 milhões)

Posições carentes: SF, SG, PF

Necessidades da equipe

Bons defensores (perímetro e garrafão). Na última temporada, o Pelicans teve a segunda pior defesa da NBA, com 119,1 pontos sofridos a cada 100 posses. Além disso foi o segundo que mais levou bolas de três (14,6 por jogo) e o quarto que mais sofreu pontos no garrafão (52,3).

Arremessadores confiáveis. Em 2024/25, o Pelicans foi o terceiro pior no aproveitamento nos arremessos de dois pontos (51,8%). No perímetro, por sua vez, acertou 34,7% e foi o sétimo pior da liga. Também foi o quarto pior na conversão de lances livres (75,4%).

Resolver o futuro de Zion Williamson. Nos últimos anos, o ala-pivô se tornou uma distração. Ou seja, a troca precisa sair logo.

Trocar os veteranos com contratos expirantes (McCollum e Olynyk).

Escolha do Pelicans no NBA Draft 2025: 7

Nomes mais indicados

* Pick 7

Jeremiah Fears (PG, Oklahoma, freshman): armador muito veloz, que ataca bem a cesta. Fears é habilidoso e sabe criar o próprio arremesso. Além disso, é um bom passador. No entanto, precisa ser mais consistente nas bolas de três para se tornar um pontuador especial.

Kon Knueppel (SG/SF, Duke, freshman): um dos melhores arremessadores da classe, Knueppel possui um elevado QI de basquete. Também mostrou que é um bom passador, sobretudo no pick-and-roll.

Kasparas Jakucionis (PG/SG, Illinois, freshman): o lituano é um armador versátil, habilidoso e com elevado QI de basquete. Jakucionis é capaz de pontuar nos três níveis, ao mesmo tempo que acha ótimos passes para os companheiros. Enfim, consegue ser útil com ou sem a bola nas mãos.

