O Jumper Brasil dá prosseguimento à série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, desta vez com o Miami Heat. Afinal, a equipe da Flórida terá a escolha 20 no recrutamento deste ano.

Em 2024/25, o Heat teve uma temporada conturbada por conta da novela envolvendo Jimmy Butler. No fim das contas, o astro insatisfeito foi trocado. Em quadra, Miami fez apenas a décima campanha do Leste. No entanto, eliminou Chicago Bulls e Atlanta Hawks no play-in. Dessa forma, o time de Erik Spoelstra chegou aos playoffs pelo sexto ano consecutivo.

Mas, assim como ocorreu em 2023/24, caiu logo na primeira rodada para o líder da conferência. Portanto, o Heat parece estagnado. A situação piorou com a saída de Butler.

De bom, a nova posição de Bam Adebayo. Como ala-pivô, o campeão olímpico teve um bom encaixe com o novato Kel’el Ware. Essa dupla de garrafão, aliás, promete render bons frutos nos próximos anos.

Mas, eles precisam de ajuda. Tyler Herro foi o cestinha da equipe e Andrew Wiggins desembarcou em Miami na troca de Butler. No entanto, ainda é pouco para brigar pelas primeiras posições do Leste. Hoje, o Heat se tornou um time medíocre. Não é contender nem vai tankar.

Este ano, a franquia terá a escolha 20 do recrutamento. Portanto, uma boa oportunidade para adicionar um jogador útil à rotação cheia de incertezas.

NBA Draft 2025: As necessidades do Miami Heat

Elenco para a próxima temporada (nove atletas com contratos garantidos)

PG:

SG: Tyler Herro (25 anos, US$31 milhões)

SF: Andrew Wiggins (30 anos, US$28,2 milhões) / Nikola Jovic (22 anos, expirante de US$4,4 milhões) / Jaime Jaquez (24 anos, US$3,9 milhões)

PF: Bam Adebayo (27 anos, US$37,1 milhões) / Highwood Highsmith (28 anos, expirante de US$5,6 milhões) / Kyle Anderson (31 anos, US$9,2 milhões)

C: Kel’el Ware (21 anos, US$4,4 milhões) / Kevin Love (36 anos, expirante de US$4,1 milhões)

Média de idade: 27,1 anos

Folha salarial: US$127,9 milhões

Agentes livres: Davion Mitchell (PG, 26 anos, restrito), Isaiah Stevens (PG, 24 anos, restrito), Dru Smith (SG, 27 anos, restrito), Alec Burks (SG/SF, 33 anos, irrestrito), Josh Christopher (SG, 23 anos, irrestrito)

Team option: Duncan Robinson (SG/SF, 31 anos, US$19,9 milhões), Keshad Johnson (PF, 24 anos, US$1,9 milhão)

Contratos não garantidos: Terry Rozier (PG, anos, US$26,6 milhões), Pelle Larsson (SG/SF, 24 anos, US$1,9 milhão)

Exceções salariais: mid-level para times que estão abaixo da Luxury Tax (US$14,1 milhões), bianual (US$5,1 milhões), trade exception 1 (US$25,3 milhões)

Posições carentes: PG, SG, C

Necessidades da equipe

Renovar o contrato de Davion Mitchell. O armador chegou após uma troca com o Toronto Raptors e foi bem em Miami. Engajado na defesa e com um ótimo aproveitamento nas bolas de três, o camisa 45 terminou a temporada como titular. Como Mitchell é agente livre restrito, o Heat tem o privilégio de cobrir as ofertas que ele vier a receber.

Ser mais agressivo no ataque à cesta. Em 2024/25, o Heat foi o quarto time que menos chegou à linha do lance livre. Nesse quesito, em especial, Butler faz muita falta.

Buscar um reforço de elite. Um dos alvos de Miami nesta offseason é o craque Kevin Durant. O plano B, segundo a mídia dos EUA, seria DeMar DeRozan.

Se livrar de Terry Rozier, pois o armador fez uma temporada muito ruim. O problema é que US$24,9 milhões do seu contrato expirante de US$26,6 milhões são garantidos para 2025/26. Ou seja, será preciso envolvê-lo em alguma troca.

Escolha do Heat no NBA Draft 2025: 20

Nomes mais indicados

* Pick 20

Nolan Traoré (PG, Saint Quentin-FRA, França): armador francês muito habilidoso, com experiência profissional. Traoré sabe criar o próprio arremesso, manipular as defesas adversárias e envolver os companheiros, especialmente no pick-and-roll.

Rasheer Fleming (PF, Saint Joseph’s, senior): chama a atenção pelos atributos físico-atléticos e por jogar sempre com muita energia. Fleming é um defensor versátil, arremessador sólido do perímetro e um ótimo reboteiro. Ou seja, um potencial 3-and-D na NBA.

Thomas Sorber (C, Georgetown, freshman): pivô muito físico, que protege bem o aro e é um bom passador. Além do bom entendimento do jogo, Sorber é um ótimo finalizador, especialmente no pick-and-roll.

Cedric Coward (SG/SF, Washington State, senior): chama a atenção pela versatilidade nos dois lados da quadra. No Draft Combine, então, Coward passou a atrair os holofotes por conta dos atributos físicos invejáveis. Além disso, ele é um potencial 3-and-D, ou seja, contribui com bolas de três e defesa (fora da bola). Aliás, ele é um ótimo arremessador e um defensor disruptivo e versátil.

Jase Richardson (SG, Michigan State, freshman): dotado de um entendimento avançado do jogo, o ala-armador tem potencial para se tornar um 3-and-D na NBA. Afinal, é um arremessador consistente do perímetro e um defensor muito intenso. Além disso, mostra excelência jogando fora da bola.

Liam McNeeley (SG/SF, UConn, freshman): muito físico em quadra, McNeeley é muito bom em absorver contato e cavar faltas. O ala exibe uma das mecânicas de arremesso mais bonitas e compactas da classe. Desse modo, tem potencial para se tornar um arremessador sólido na NBA. Além disso, McNeeley é um passador inteligente, que sempre mantém a bola em movimento no perímetro. Por fim, é um atleta inteligente que joga duro e toma boas decisões em quadra.

