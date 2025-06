O Jumper Brasil dá prosseguimento à série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, desta vez com o Boston Celtics. Afinal, a equipe de Massachusetts terá a escolha 28 no recrutamento deste ano.

Após o título em 2024, o Celtics iniciou a temporada como favorito ao bicampeonato, pois manteve a base campeã. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Fez a segunda melhor campanha do Leste, mas caiu na semifinal de conferência, em uma série de seis jogos contra o New York Knicks.

Para piorar, o time perdeu Jayson Tatum. O craque sofreu uma grave lesão no Tendão de Aquiles e, com isso, provavelmente ficará de fora de toda a próxima temporada. Isso deverá mudar a rota da franquia para 2025/26.

Com uma das maiores folhas salariais da NBA, o Celtics deverá abrir mão de alguns campeões para trazer alívio financeiro. Hoje, a franquia está no segundo nível multas (second apron). Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, por exemplo, são as moedas de troca óbvias. O primeiro é veterano e tem um alto salário. Já o pivô letão possui um contrato expirante.

Portanto, uma das opções do presidente Brad Stevens é reconstruir o elenco em torno do trio Tatum, Jaylen Brown e Derrick White. Cortar custos virou prioridade em Boston. Assim, o recrutamento passa a ter ainda mais importância. Com as picks 28 e 32, o Celtics terá duas peças para o presente e futuro da equipe.

NBA Draft 2025: As necessidades do Boston Celtics

Elenco para a próxima temporada (nove atletas com contratos garantidos)

PG: Jrue Holiday (35 anos, US$32,4 milhões) / Payton Pritchard (27 anos, US$7,2 milhões)

SG: Derrick White (30 anos, US$28,1 milhões)

SF: Jaylen Brown (28 anos, US$53,1 milhões) / Sam Hauser (27 anos, US$10 milhões) / Baylor Scheierman (24 anos, US$2,6 milhões)

PF: Jayson Tatum (27 anos, US$54,1 milhões)

C: Kristaps Porzingis (29 anos, expirante de US$30,7 milhões) / Xavier Tillman (26 anos, expirante de US$2,5 milhões)

Média de idade: 28,1 anos

Folha salarial: US$220,7 milhões

Agentes livres: Al Horford (PF/C, 39 anos, irrestrito), Luke Kornet (C, 29 anos, irrestrito), Torrey Craig (SF/PF, 34 anos, irrestrito), Drew Peterson (SF/PF, 25 anos, restrito)

Team option: JD Davison (PG, 22 anos, restrito)

Contratos não garantidos: Neemias Queta (C, 25 anos, US$2,3 milhões), Jordan Walsh (SG/SF, 21 anos, US$2,2 milhões)

Exceções salariais: mid-level para times que estão na Luxury Tax (US$5,7 milhões)

Posições carentes: PF, C, SG

Necessidades da equipe

Reduzir a folha salarial, uma das três maiores da NBA (junto com Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves). Para 2025/26, o Celtics terá o desfalque do seu principal jogador (Tatum). Desse modo, não faz sentido gastar tanto com um time que, a princípio, não deverá brigar pelo título.

Adicionar profundidade ao elenco. Joe Mazzulla trabalha com uma rotação muito curta. Agora, com a lesão de Tatum, essa situação deverá mudar.

Reforçar o garrafão. O veterano Horford é agente livre e não deverá renovar. O mesmo se aplica a Kornet. Porzingis, por sua vez, é moeda de troca.

Escolhas do Celtics no NBA Draft 2025: 28 e 32

Nomes mais indicados

* Pick 28

Nique Clifford (SG/SF, Colorado State, senior): um dos jogadores mais prontos da classe deste ano. Clifford faz de tudo um pouco em quadra. Ótimo defensor individual, arremessador confiável, passador sólido e reboteiro de elite.

Maxime Raynaud (C, Stanford, senior): um dos pivôs mais habilidosos da classe, Raynaud é um excelente finalizador. Ele também chama a atenção pela capacidade de espaçar a quadra. Desse modo, pode ser usado como stretch five. No entanto, o francês deixa a desejar como defensor. Por isso, o cenário ideal para ele é atuar ao lado de um ótimo protetor de aro.

Ryan Kalkbrenner (C, Creighton, senior): um dos melhores protetores de aro deste recrutamento, Kalkbrenner é eficiente na drop coverage (cobertura feita pelo jogador que está na defesa do screener e sai para marcar o ballhandler) . Também chama a atenção como finalizador ao redor da cesta. Aliás, ele é um ótimo rim runner. Pontuador muito eficiente no pick-and-roll e em post-ups.

