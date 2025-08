NBA: Destaque da Summer League quer assinar com Celtics

Destaque da Summer League de Las Vegas deste ano, Charles Bassey planeja assinar contrato com o Boston Celtics para a próxima temporada da NBA. De acordo com Noa Dalzell, do CelticsBlog, o pivô estava na mira do Partizan, da Sérvia, para a disputa da EuroLiga. No entanto, segundo a publicação, o jogador de 24 anos descartou jogar na Europa. O motivo seria a esperança de atuar pelo time de Boston em 2025/26.

“Charles Bassey não planeja jogar no exterior na próxima temporada. Diversos veículos noticiaram que ele estava considerando assinar com o Partizan. Mas atualmente, ele planeja jogar na NBA. Bassey, aliás, adoraria assinar com o Celtics se a oportunidade surgisse, disseram fontes. No entanto, ainda é uma incógnita se o time tem o mesmo desejo”, disse Dalzell.

Bassey foi o principal jogador do Celtics na Summer League 2025 da NBA, apesar de vir do banco de reservas. Assim, ele alcançou médias de 15,3 pontos, 11 rebotes e dois tocos, em três jogos. Além disso, o pivô acertou mais de 70% dos arremessos de quadra. Pouco depois de assinar com o time para o torneio, Bassey disse que ficou atraído pela cultura vencedora de Boston.

“O Celtics vai aos playoffs todos os anos. Então, obviamente, aprender com esses caras é ótimo para mim. Fui aos playoffs apenas uma vez na carreira. Mas tem sido bom, cara. Vou aprender muito com eles”, afirmou Bassey.

Com a recenta dispensa do armador JD Davison, o time de Boston tem uma vaga para fechar o elenco. Mas neste momento, a contratação de mais um jogador colocaria o Celtics acima do segundo nível de multas. Algo que a franquia tenta evitar a todo custo. Afinal, as trocas de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis serviram para alívio financeiro.

Hoje, o Celtics tem a segunda maior folha salaral da NBA, atrás apenas do Cleveland Cavaliers. Para 2025/26, a franquia tem quase US$206 comprometidos com 14 atletas. Desse modo, a situação de Bassey é difícil. Assim, o time de Boston teria que fazer outras movimentações para fugir do second apron.

Para a próxima temporada, o Celtics terá mudanças consideráveis no garrafão. Além da saída de Porzingis, o veterano Al Horford não renovou contrato com o time. Dessa forma, as opções são Neemias Queta, Xavier Tillman e o recém-contratado Luka Garza. Portanto, além da questão financeira da franquia, Bassey teria três concorrentes na posição 5.

Escolha 53 do recrutamento de 2021, Charles Bassey estreou na NBA pelo Philadelphia 76ers. Mas nas últimas três temporadas, ele defendeu o San Antonio Spurs. Em 113 jogos, o pivô fez médias de 4,3 pontos e 4,3 rebotes.

