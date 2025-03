NBA dará mais um passo para criação da liga de basquete na Europa

Os planos para a NBA ter uma liga de basquete na Europa continuam. De acordo com o portal Sportico, membros da liga americana vão se reunir esta semana para definir os próximos passos da criação do campeonato. O encontro acontecerá em Nova York. O objetivo será alinhar ideias e até definir uma votação futura.

“Na reunião do Conselho de Governadores desta semana, a NBA vai falar sobre a exploração de uma nova liga de basquete masculino na Europa. O projeto será em parceria com a FIBA”, disse um porta-voz.

“Os donos da NBA podem votar na proposta a qualquer momento. No entanto, nenhuma votação formal está programada durante as reuniões desta semana”, publicou o Sportico.

Publicidade

O portal também informou alguns planos da NBA sobre a nova liga de basquete na Europa. Dentre eles, está a ideia de ter em torno de dez times na disputa. Aliás, algumas vagas seriam preenchidas pelas melhores equipes da EuroLiga.

“A NBA está considerando uma nova liga com oito a dez franquias. É uma proposta “semi-aberta”. Isso significa que haveria até quatro vagas para os melhores times da EuroLiga. Enquanto isso, franquias em lugares como Londres ou Paris poderiam ser vendidas por US$ 500 milhões, de acordo com a proposta. Além disso, a liga venderia as vagas permanentes de franquia para investidores externos. A NBA teria 50% do valor”, informou.

Publicidade

Leia mais!

A reunião acontece depois de mais de um ano de discussões sobre como a NBA pode levar seus negócios para a Europa. A liga gerou centenas de milhões dólares no continente nos últimos anos. Mas o interesse segue crescendo. Sobretudo como o número de jogadores importantes vindo de lá. Então, NBA projeta que investimentos no esporte europeu e no Oriente Médio podem valer até US$3 bilhões em receita anual.

Em janeiro, o comissário da NBA, Adam Silver, admitiu durante o Paris Game, o plano de criar uma liga de basquete na Europa. Para o dirigente, a EuroLiga, atual principal competição europeia, deixa de aproveitar um “terreno fértil”. Assim, a liga americana deseja explorar um torneio no continente.

Publicidade

“Enquanto a Europa continua a exportar alguns dos melhores jogadores do mundo, já muitos dos nossos MVPs são europeus. Então, achamos que a parte comercial não está a par disso. E o que fazemos na NBA é cuidar de ligas. Operamos a WNBA, temos a Africa League, a G League e uma liga de videogame. Portanto, cuidamos de cinco ligas e sabemos como fazer isso”, falou Silver

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA