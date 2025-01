NBA mira Real Madrid para liga na Europa

Nesta semana, Adam Silver admitiu estar nos planos uma competição na Europa. Agora, segundo Donatas Urbonas, do portal BasketNews, o gigante da EuroLiga, Real Madrid, é um dos times que podem fazer parte da nova liga europeia da NBA.

Dessa forma, ainda de acordo com o jornalista, caso o Madrid entrasse na competição, é provável que o Barcelona também optasse pela participação.

“O 11 vezes campeões da EuroLiga hesitaram em se comprometer com outro acordo de dez anos da Euroliga desde o início, deixando a porta aberta para uma possível mudança para a NBA Europa. Então, se o Madrid fizer a mudança, o Barcelona seria considerado o candidato mais provável para se juntar como segundo representante da Espanha”, escreveu Urbonas.

A NBA ainda visa times na França. Um dos principais astros do futuro da liga, Victor Wembanyama, é francês, e Adam Silver enxerga isso como outra chance de mercado. Assim, o objetivo, segundo o BasketNews, seria expandir com times locais e fortalecer a marca da liga com astro do San Antonio Spurs.

O Villeurbanne, time que Tony Parker é dono, seria um dos candidatos a integrar na liga europeia. Embora o ídolo do Spurs seja acionista da EuroLiga, ele já disse querer participar da competição que a NBA irá organizar na Europa.

Mais do que isso, aliás, Urbanas disse que Parker deve ser um “agente” da NBA, presente em várias reuniões com outros times e apresentando Adam Silver aos donos das equipes europeias. As reuniões devem ser em fevereiro, já que março é o mês onde dirigentes de times devem renovar ou não o contrato com a EuroLiga.

Um segundo time francês seria o PSG, que busca reviver seu basquete. Embora o Paris, comandado por Thiago Splitter, tenha grande temporada, o fortalecimento da marca com o gigante do futebol seria maior, segundo Urbanas.

Na Inglaterra, o objetivo seria o Manchester City. No entanto, o time ainda não tem basquete. Portanto, teriam de convencer os gigantes do petróleo a investirem pesado.

“Os planos da NBA na Europa visam principalmente os mercados europeus financeiramente fortes, priorizando o poder econômico sobre as atuais bases de fãs de basquete. Na melhor das hipóteses, o projeto da NBA Europa seria lançado na temporada 2026/27, mas continua incerto. Esta é apenas uma estrutura inicial de uma liga potencial”, completou.

Formato da liga

De acordo com o BasketNews, o formato da liga da NBA na Europa, com times como Real Madrid e PSG, envolveria dez equipes. O portal indicou, porém, que Grécia, Sérvia e Turquia, embora tenham grandes times, não devem ter representantes nesse primeiro momento.

Para tirar a ideia do papel, Adam Silver tem que convencer os donos de times da NBA. E segundo Brian Windhorst, da ESPN, isso não é tarefa fácil. “Ainda há muitas dúvidas sobre o plano. Silver sugeriu que uma decisão sobre o avanço da proposta pode ser tomada após a reunião de proprietários, em março”, comentou.

