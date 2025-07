NBA: Craque do Lakers, Luka Doncic exibe forma física invejável

De olho na próxima temporada da NBA, o craque do Los Angeles Lakers, Luka Doncic, está visivelmente mais magro. O armador esloveno, inclusive, é capa da Men’s Health, revista que promove um estilo de vida saudável. Nos últimos anos, o jogador recebeu críticas pelo condicionamento físico. Isso, aliás, teria motivado o Dallas Mavericks a trocá-lo em fevereiro.

Talento geracional, Doncic faz sucesso em quadra desde a sua estreia na NBA. Mas fora dela, o esloveno teve dificuldades para se adaptar à vida de atleta da liga. Afinal, na época da troca, vazaram rumores de que o Mavs não queria mais lidar com o amor de Luka por cerveja e narguilé. Em agosto de 2024, aliás, críticos o chamaram de “gordo” e “fora de forma” durante um jogo beneficente.

Próximo de sua oitava temporada na NBA, Doncic se dedica como nunca para estar na melhor forma física. Desse modo, o astro possui uma rotina puxada com o seu personal trainer, Anze Macek. São dois treinos diários – manhã e tarde – de força, agilidade e arremessos de cerca de 90 minutos.

Além disso, o esloveno segue, desde junho, uma dieta sem glúten e com baixo teor de açúcar. Ela inclui pelo menos 250 gramas de proteína e um shake de leite de amêndoas em seis dias por semana. Doncic, aliás, só faz a primeira refeição do dia depois do treino matinal.

É uma espécie de jejum intermitente, projetado para limitar a inflamação de seu corpo e para que ele se recupere melhor. Se, acima do peso, Luka Doncic já era considerado um dos melhores jogadores da NBA, agora, com a responsabilidade de liderar o Lakers, o craque promete elevar o nível.

“Visualmente, eu já diria que meu corpo todo parece melhor. Meu sono está melhor. Estou me sentido mais descansado. Este ano, com a minha equipe, acho que demos um passo enorme”, disse Doncic.

A saída precoce do Lakers nos últimos playoffs da NBA, deu a Luka Doncic mais do que motivação. Isso lhe garantiu quatro meses inteiros de descanso. No dia seguinte à eliminação da equipe na primeira rodada, o esloveno avisou sua agente, Lara Beth Seager, que começaria seu programa de treinos o mais rápido possível.

“Quando cheguei à NBA, eu tinha 18 anos. Honestamente, eu não sabia o que esperar naqueles primeiros anos. Durante a temporada, você viaja quase o tempo todo, nunca está em casa. E para mim, nas férias, voltar para casa é algo muito importante. Vejo meus amigos, minha família. Vejo todo mundo. Então, com certeza, não é fácil”.

“Então, toda offseason, eu me esforço ao máximo para trabalhar em coisas diferentes. Sou muito competitivo. Mas neste ano foi um pouco diferente. Isso me motivou a ser ainda melhor”, contou o astro do Lakers.

Sacrifícios de Luka Doncic

Sob orientação de seu treinador, Doncic ficou um mês inteiro sem jogar basquete. Afinal, o foco é o trabalho na academia. Luka, aliás, revelou que ainda não jogou cinco contra cinco nesta offseason. Mas no início de junho, ele entrou em quadra para um treino de uma hora.

Na academia, Luka Doncic e sua equipe se concentram no trabalho de pés e na desaceleração. O superpoder do armador em quadra nunca foi a velocidade bruta. Mas poucos atletas conseguem mudar de velocidade como o esloveno. Afinal, ele é capaz de atacar a cesta, parar abruptamente e se preparar para um arremesso fácil.

“Nem tudo é pular alto. Acho que sou muito atlético em outras coisas. Equilíbrio, controle do corpo, o que eu faço quando paro, desacelero”, disse Doncic.

Por fim, Luka revelou que se inspira nos sacrifícios feitos por atletas de grande longevidade para esticar sua carreira ao máximo. Ele citou, por exemplo, Dirk Nowitzki, Michael Jordan e Kobe Bryant. A esperança de Luka Doncic é que todo esse trabalho o ajude a se manter dominante na próxima década da NBA.

“Vi de perto Dirk treinando duro em seu último ano na NBA. MJ e Kobe fizeram muito em suas carreiras. Eles se sacrificaram muito. Vou tentar ser o melhor que eu puder ser, cuidar de mim mesmo. Mas é só o começo. Tenho que continuar, pois é algo de longo prazo. Se eu parar agora foi tudo em vão”, concluiu.

