NBA: Coby White pode virar problema para o Bulls

Alvo de rumores na atual offseason da NBA, Coby White pode ter o futuro em dúvida no Chicago Bulls. Isso porque, hoje ele é elegível para uma extensão de quatro anos por US$89 milhões com a franquia. No entanto, vai se tornar agente livre irrestrito ao término de 2025/26 e poderá buscar um salário ainda maior. Então, de acordo com Austin McGee, do site Fun Sided, ele não deve aceitar uma renovação agora.

“O Chicago Bulls será forçado a desembolsar um alto valor pelo armador ou se preparar para deixá-lo sair por quase nada depois de sete temporadas na equipe. Será uma situação difícil de engolir para a franquia, mas é algo que eles precisam se conformar. Afinal, não poderá lidar da mesma forma que fez com Josh Giddey, que era agente livre restrito, diferente de White”, escreveu o jornalista.

Com o valor que Coby White pode renovar hoje do Bulls, ele receberia cerca de US$22,5 milhões por temporada da NBA. Mas, ele estaria pedindo em torno de US$30 milhões para seguir em Chicago. Enquanto isso, a direção não pretende dar a ele um acordo que faria o time ficar acima dos níveis de multas da liga. A equipe não o faz desde 2015/16, quando lutava por playoffs.

Por outro lado, caso teste o mercado como agente livre irrestrito, ele pode conseguir um valor que bata na casa dos US$40 milhões anuais. Além disso, de acordo com o jornalista Keith Smith, do site Spotrac, um diretor do Bulls disse que o time não tem como estender com White.

“O contrato é isso aí. Nós, provavelmente, não podemos estender com ele por causa das regras que não permitem que a gente o pague”, disse o dirigente. “Mas nós queremos que Coby esteja no Bulls por muito tempo. Ele sabe que a gente gosta dele”.

Em 2024/25, White teve o melhor ano de sua carreira. Isso porque terminou com médias de 20.4 pontos, 4.5 assistências e 37% de aproveitamento nas bolas de três. Como resultado, o jogador foi o cestinha do Bulls após a saída de Zach LaVine.

Sem extensão, ele vai receber US$12.8 milhões na próxima campanha da NBA. Afinal, o Bulls conseguiu um bom contrato com o armador em 2023, quando fechou um acordo de US$36 milhões. Entretanto, Chicago perdeu a pós-temporada em sete dos últimos oito anos, sendo três quedas seguidas no play-in.

Dessa forma, com o bom desempenho de White na última temporada, ele pode querer defender um time que dispute os playoffs da NBA. Já que o Bulls indica viver uma reconstrução gradual após as saídas de LaVine, DeMar DeRozan e os constantes rumores para troca de Nikola Vucevic.

