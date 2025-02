NBA: Cavs fecha com reforço que estava no Pelicans

Líder do Leste, a diretoria do Cleveland Cavaliers segue trabalhando em contratações. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Cavs fechou o reforço do ala Javonte Green, que estava no New Orleans Pelicans para o resto da temporada 2024/25 da NBA. Green pode jogar como ala ou ala-armador em seu novo time.

Especialista em defesa, Green possui médias de 5.8 pontos, 3.6 rebotes e 1.1 roubo de bola em cerca de 21 minutos por noite. Enquanto isso, ele acertou 35.2% dos arremessos de três. Apesar de o Cavs contar com outros bons defensores no elenco, o time mira o título da NBA. Aliás, ele era pretendido pelo principal rival do Cavaliers no Leste, o Boston Celtics. No entanto, o atleta chega em Cleveland para auxiliar a posição.

Isso porque o time, para receber De’Andre Hunter, abriu mão de dois jogadores do setor: Caris LeVert e Georges Niang. Enquanto isso, o Cavs espera que Isaac Okoro volte às quadras nos próximos dias. Okoro não joga desde o dia 16 de janeiro, por conta de uma lesão no ombro.

Publicidade

O novo reforço do Cavs era um dos jogadores mais presentes do Pelicans na campanha da NBA. Com 50 jogos, ele só não participou de mais partidas que o calouro Yves Missi (52). Agora, Green deve ter função similar no time de Ohio.

Leia mais

Aos 31 anos, o ex-Pelicans acumula passagens ainda por Chicago Bulls e Celtics antes de chegar ao Cavs. Pelo time de Massachusetts, por exemplo, ele fez 73 jogos em cerca de um ano e meio. No Bulls, com mais espaço, foram 122 embates, sendo 51 deles como titular.

Publicidade

Apesar do tempo de quadra limitado no Pelicans, o novo jogador do Cavs acumula 1.7 stocks. Ou seja, a soma de roubos de bola e bloqueios. Na atual campanha da NBA, Green permite apenas 35.7% de acertos de média distância, além de 36.3% nos de três pontos.

Portanto, o time tem um reforço para melhorar a defesa de perímetro. Apenas como comparação, Okoro permite 38.5% na média distância e 37.3% de três. O Cavaliers, com melhor eficiência ofensiva da NBA, tem o oitavo defensive rating.

Publicidade

É esperado que Green assine com o Cavs assim que cumprir o prazo de dispensa da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA