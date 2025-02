Evan Mobley: “Cavaliers realmente crê em título da NBA neste ano”

O Cleveland Cavaliers ainda causa dúvidas em várias pessoas, mas não dá para negar: é um dos candidatos ao título da liga. O time lidera a conferência Leste com folgas e, mais do que isso, compartilha a melhor campanha do ano com o Oklahoma City Thunder. São 44 vitórias e só dez derrotas na competição. Evan Mobley sabe que não vai acabar com os céticos, mas garante que ser campeão da NBA é uma realidade para o Cavaliers.

“Eu acho que esse é o nosso ano. Sinto que a equipe está muito entrosada e, acima de tudo, todos querem ser campeões. O nosso foco está lá no troféu. É claro que cada um tem metas pessoais também, mas a prioridade é o campeonato. Todos na organização realmente creem que podemos ganhar o título nesta temporada. Sem dúvidas. Então, esse é o plano”, cravou o ala-pivô de 23 anos.

Chegar às fases mais agudas dos playoffs, a princípio, seria mais um passo natural da evolução do Cavaliers. A franquia venceu a sua primeira série de mata-mata em três décadas na campanha passada, contra o Orlando Magic. A eliminação veio na rodada seguinte, mas o time dá sinais fortes que vai mais longe em 2025. Mobley não tem dúvidas de que a equipe está mais pronta para competir.

“O nosso entrosamento e química é a grande diferença em relação aos outros anos. Eu sinto que todos estão alinhados e, além disso, em grande fase ao mesmo tempo. Cada jogador sabe onde deve estar e onde o seu companheiro vai estar em quadra. A nossa movimentação da bola nunca esteve melhor. Tudo está ajudando e, assim, vamos na direção certa”, reforçou o especialista defensivo.

Campeão

A campanha do Cavaliers é incrível, mas Evan Mobley sabe que existe um forte rival no caminho do título da NBA. Ninguém menos do que o campeão Boston Celtics. O atual vice-líder do Leste, aliás, foi quem eliminou Cleveland nos playoffs passados. Venceu, além disso, dois dos três jogos contra o Cavs na temporada. O ala-pivô, no entanto, sabe o que pode fazer o time virar essa história.

“Boston tem um ataque incrível, então a defesa será a chave para vencê-los. Precisamos ‘travar’ a linha de três pontos porque são um time arremessador. Se a gente conseguir tirar esse volume ofensivo, tudo vai ficar mais difícil para eles. Por isso, eu sinto que a marcação é o grande ponto de melhora da nossa equipe para chegarmos ao topo”, avaliou o novo all-star.

O Cavaliers tem o ataque mais eficiente da liga, com mais de 120 pontos por 100 posses de bola. Mas só ocupa a oitava posição no ranking de melhores eficiências defensivas da liga. “A nossa identidade como time é defensiva, mas o ataque vem produzindo em alto nível neste ano. E, como resultado, sinto que a nossa defesa desceu um degrau. Temos uma chance de voltar a focar nesse aspecto, então, nas próximas semanas”, projetou.

Trapaceiros

Mobley teve um fim de semana especial no All-Star Weekend, apesar das opiniões muito diversas sobre os eventos. Ele participou do Jogo das Estrelas pela primeira vez, o que aponta um ótimo futuro na carreira. Mas, no dia anterior, também ganhou o Concurso de Habilidades para o Cavs, ao lado de Donovan Mitchell. O evento, no entanto, ficou marcado pela eliminação por “trapaça” de Chris Paul e Victor Wembanyama.

“Aquilo foi um pouco diferente, certamente. Não estava esperando ver aquela atuação. É provável que, se estivesse dentro das regras, eu fizesse a mesma coisa para vencermos. Mas Chris e Victor foram desqualificados, então isso resume a situação. Eu acho que era só a estratégia deles. Eles tentaram trapacear o sistema ‘de leve’, mas deu ruim”, disparou o titular do Cavs, aos risos.

