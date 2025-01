Em alta no Cavaliers, Darius Garland promete ‘revanche’ contra haters na NBA

Darius Garland deu a volta por cima pelo Cleveland Cavaliers na NBA. Na temporada passada, ele teve os piores números desde seu segundo ano e acumulou críticos pelas várias lesões que teve. Em 2024/25, porém, ele é um dos pilares da melhor campanha da Conferência Leste e da liga.

Sem lesões, ele esteve em 38 das 39 partidas do Cavs até aqui. Além disso, suas médias são de 21 pontos, 6.7 assistências e somente 2.4 erros de ataque por partida. Graças a isso, o armador aparece em oito nas votações do Leste para o All-Star Game, com 397.897 votos.

“Essa é a minha temporada de revanche. Houve muitas dúvidas no ano passado, vindo de várias lesões. Quando estou saudável, vocês veem o que consigo fazer. É isso que estou tentando provar este ano”, afirmou.

As críticas, desse modo, não desmotivaram Garland. Pelo contrário, ele afirmou que as usou como combustível para se superar e se manter em alto nível.

“Isso acende um fogo em você. Quando você vê todas as dúvidas e os haters, sendo que 99% dessas pessoas nem sabem o que está passando, isso te afeta. Eu guardei tudo isso. Sempre revisava o que diziam de negativo sobre mim e sobre o time. Isso definitivamente me deu motivação”, afirmou.

Cavaliers em alta

Com Darius Garland em alto nível, o Cavaliers tem voado na NBA. Na temporada, o time atingiu uma das maiores sequências invicto da história, bem como lidera o Leste com somente cinco derrotas. O armador, porém, quer mais. Segundo ele, a franquia ainda não recebeu o reconhecimento que merece.

“As pessoas não falam o bastante sobre o nosso time, pois não recebemos o crédito que merecemos pela temporada. Temos a melhor campanha da liga desde o primeiro dia de jogos, mas não ganhamos nenhuma atenção em nível nacional. Sei que essa campanha é histórica, mas creio que isso não é mostrado tanto quanto deveria”, acusou o astro, em entrevista à ESPN.

Garland, ainda, enxerga que a falta de respeito se estende aos prêmios individuais. Donovan Mitchell, afinal, não aparece sequer entre os principais nomes da Corrida para o MVP. Algo que, segundo o armador, é inaceitável diante do líder da equipe com melhor campanha da NBA.

“Somos o melhor time da liga, e Donovan deveria estar entre os principais nomes na corrida pelo MVP. Além disso, Evan Mobley e Jarrett Allen merecem mais reconhecimento como defensores. Ainda, deveríamos ter quatro jogadores no Jogo das Estrelas”, criticou o armador.

