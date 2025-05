NBA: Após ser esnobado, Trae Young reclama sobre vitórias

Fora das seleções da NBA, Trae Young deu uma simples justificativa para sua ausência: a falta de vitórias. O astro teve mais uma grande temporada, sendo líder da liga em assistências por jogo (11.6), além de marcar 24.2 pontos. No entanto, o Atlanta Hawks ficou mais uma vez fora dos playoffs, o que pesou contra o camisa 11 em 2024/25.

“Vencer resolve tudo”, disse Young, após ficar de fora das seleções da NBA.

De fato, Young tem ficado marcado pela falta de sucesso no Hawks, apesar de seus números na NBA. É o terceiro ano seguido, por exemplo, em que ele tem médias de pelo menos 24 pontos e dez assistências por jogo. Porém, em nenhum deles ele conseguiu uma seleção para os times ideais da temporada.

Desde que chegou à NBA, por outro lado, Young só liderou o Hawks a uma campanha positiva, em 2021/22. Na época, a franquia teve 43 vitórias e 29 derrotas, conseguindo alcançar as finais do Leste. Porém, após isso, o time não foi capaz de repetir o sucesso, apesar de investimentos no mercado de trocas e agência livre.

Por conta da falta de vitórias, Trae Young é sempre alvo de rumores na NBA. Em 2025, assim, não é diferente. Desde a queda do Hawks no play-in, alguns times monitoram a situação do armador, Porém, de acordo com Chris Haynes, o camisa 11 ainda deseja seguir na equipe até o fim de seu contrato em 2026/27.

“Young disse que está em um bom momento no Atlanta Hawks. Mas é algo que, novamente, ele me disse há uma semana, uma semana e meia, que está fechado com o processo do time. Quer ver esse núcleo do Atlanta Hawks dar a volta por cima e quer ser uma peça fundamental nisso”, informou Haynes.

Young, assim, deseja ficar por conta do núcleo jovem que o Haws montou na NBA. Durante a temporada, afinal, o time pôde desenvolver o novato Zaccharie Risacher, além do ala-pivô Jalen Johnson. Por fim, o ala-armador Dyson Daniels surpreendeu, sendo um dos melhores defensores da liga e um jogador que mais evoluiu. Portanto, o camisa 11 vê futuro no elenco.

Trae Young, por fim, deve seguir no Hawks pelo menos até o fim de seu contrato. Por enquanto, ele tem mais dois anos de acordo ativo. Em 2025/26, o armador vai receber US$45.9 milhões, enquanto conta com uma opção de jogador no valor de US$48.9 milhões para 2026/27.

