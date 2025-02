NBA anuncia suspensão de Nic Claxton

A NBA definiu a suspensão de Nic Claxton. No duelo entre Brooklyn Nets e Washington Wizards, o pivô do time de New York sofreu a sexta falta flagrante na temporada 2024/25. Então, como definido pela liga com as equipes, ele foi suspenso da próxima partida da franquia, diante do Oklahoma City Thunder.

Sexton cometeu a falta flagrante nos minutos finais da última derrota do Nets na NBA. Enquanto disputava um rebote no garrafão, o pivô de Brooklyn empurrou Justin Champagnie, que caiu no chão. Na sequência, o jogador do Wizards confrontou o pivô, mas a briga foi controlada.

Antes da punição, Nic Claxton tinha oito pontos, cinco rebotes e um toco na partida. O Nets, enquanto isso, perdia por 90 a 88. Portanto, ainda estava na partida e lutava pela vitória. Com a saída do pivô, porém, o Wizards conseguiu aumentar a vantagem e venceu por 107 a 99.

Ao fim do confronto, o técnico Jordi Fernandez comentou sobre a postura da equipe. De acordo com ele, o acúmulo de faltas atrapalhou a reta final do jogo na busca pela vitória.

“Perdemos a compostura e não lidamos bem com o que aconteceu, seja a flagrante, a falta técnica… Essas coisas prejudicam. Tudo isso é falta de foco e esse não é o time que queremos ser. Obviamente, queremos estar concentrados, jogar com intensidade, apoiar e lutar pelos nossos companheiros. Mas isso não é quem queremos ser”, lamentou o treinador.

A falta ainda resultou na suspensão de Nic Claxton pela NBA. Conforme as regras, sempre que um jogador ultrapassar cinco flagrantes, ele é suspenso do próximo jogo da sua equipe. Além disso, se continuar acumulando a restrição, o critério de punição fica ainda mais rigoroso.

Sem ele, o Nets enfrenta o Thunder na próxima quarta-feira (26). Claxton, por fim, retorna à NBA na sexta-feira (28), quando sua equipe enfrenta o Portland Trail Blazers. A franquia de Brooklyn ocupa a 11ª posição da Conferência Leste, com um recorde de 21 vitórias e 36 derrotas.

Claxton tem média de 10.1 pontos, 7.5 rebotes e 1.5 toco na temporada da NBA. Além disso, o jogador de 25 anos está no primeiro ano de um contrato de quatro anos no valor de US$ 97 milhões com o Nets.

