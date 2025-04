NBA anuncia suspensão de Dillon Brooks

A NBA anunciou uma suspensão a Dillon Brooks nesta quinta-feira (3), por conta da sua 16ª falta técnica na temporada. A punição dos árbitros aconteceu na vitória sobre o Utah Jazz, por 143 a 105, na quarta-feira. Assim, o ala do Houston Rockets pode acumular ainda mais penas até o fim da temporada regular.

Isso porque de acordo com as regras da liga, um jogador é automaticamente suspenso por um jogo quando recebe sua 16ª falta técnica durante uma temporada regular. Depois, para cada duas técnicas adicionais há uma nova punição. Portanto, Dillon Brooks pode levar outra suspensão da NBA caso chegue a 18 faltas técnicas na fase regular.

Enquanto isso, nos playoffs, um jogador precisa acumular sete técnicas para que haja uma punição. Vale lembrar que o valor das multas também vão aumentando.

De acordo com a ESPN, Brooks esperava que a técnica fosse rescindida pela liga. Como não aconteceu, ele será desfalque no jogo de sexta-feira contra o Oklahoma City Thunder. Na atual temporada, ele soma médias de 13,9 pontos, 3,7 assistências e 1,7 assistências.

A vitória contra o Jazz garantiu classificação do Rockets aos playoffs. Como resultado, uma cláusula no contrato de Dillon Brooks fez com que o avanço de fase lhe rendesse US$1 milhão. No entanto, com a punição da NBA, ele reembolsará pouco mais de US$870 mil.

Brooks assinou um contrato de quatro anos e US$86 milhões com os Rockets antes da temporada 2023/24. Ele tem um incentivo de US$1 milhão embutido em seu acordo a cada temporada, de acordo com o site Spotrac.

Por fim, Houston garantiu sua primeira vaga na pós-temporada desde a temporada 2019/20. Além disso, é o segundo time no Oeste a chegar a 50 vitórias. Portanto, são 27 derrotas e a segunda posição da conferência, atrás apenas do Thunder.

