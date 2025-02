NBA anuncia suspensão de Bobby Portis por doping

A NBA anunciou, nesta quinta-feira (20), a suspensão do ala-pivô Bobby Portis, do Milwaukee Bucks, pego no exame antidoping. De acordo com a liga, o jogador foi punido em 25 jogos. Como o Bucks já disputou 53 partidas, Portis só poderá retornar para os últimos quatro duelos da equipe na temporada regular. Assim, ele estará apto somente em 8 de abril, quando o Bucks irá enfrentar o Minnesota Timberwolves.

Segundo a liga, Portis testou positivo para o medicamento Tramadol, usado para tratar dores severas entre adultos. Devido à suspensão, Portis está fora do duelo contra o Los Angeles Clippers, nesta quinta, em Milwaukee. Para essa partida, o Bucks já não conta com Giannis Antetokounmpo, vetado por conta de uma lesão na panturrilha esquerda.

O agente de Portis, Mark Bartelstein, revelou que o jogador ingeriu o o analgésico “sem querer”. Em conversa com a ESPN, o empresário disse que o cliente pensou que estava tomando Toradol, que é aprovado pela NBA. Portanto, de acordo com Bartelstein, Portis não percebeu que estava tomando Tramadol, que foi prescrito corretamente, mas está na lista de substâncias proibidas da NBA.

“Estou profundamente decepcionado que a NBA escolha interpretar sua política de forma tão estrita, e que não permita um resultado diferente para um erro honesto, com intenções puras. Bobby ama fazer parte da NBA e ser um modelo e um verdadeiro embaixador para o Bucks e a cidade de Milwaukee. Isso é incrivelmente difícil para ele. Entretanto, ele aceitará essa penalidade com elegância e transformará isso em uma grande oportunidade de melhorar e construir ainda mais sua reputação e desempenho em todos os sentidos, tanto dentro quanto fora da quadra”, afirmou Bartelstein.

Segundo o analista de NBA, Bobby Marks, da ESPN, a suspensão de Bobby Portis vai custar US$2,85 milhões ao jogador, que tem um salário de US$12,6 milhões na atual campanha. Ou seja, US$114,3 mil por partida. Além disso, o Bucks poderá contratar um substituto, mas após o sexto jogo de suspensão. No entanto, esse reforço teria que ser um agente livre. Afinal, a trade deadline (6 de fevereiro) foi em 6 de fevereiro.

Em 2024/25, Portis possui médias de 13,7 pontos e 8,3 rebotes, em 46 jogos. Além disso, ele tem um aproveitamento de 46,3% nos arremessos de quadra. O contrato do ala-pivô é garantido apenas até o final desta desta temporada. Na próxima offseason, Portis tem a opção de deixar o atual vínculo. Ou seja, se tornar agente livre irrestrito.

A suspensão de Bobby Portis é um duro golpe nas pretensões do Bucks na temporada 2024/25 da NBA. Afinal, ele é o principal reserva da equipe, que ocupa o quinto lugar da Conferência Oeste. Sem contar que os titulares do garrafão – Antetokounmpo e Brook Lopez – deverão ficar sobrecarregados. Hoje, o time de Milwaukee não conta com reservas confiáveis nas posições 4 e 5.

Escolha 22 do Draft de 2015, Portis defende o Bucks desde 2020. Antes, ele jogou por Chicago Bulls, Washington Wizards e New York Knicks. Em 651 jogos na NBA, o ala-pivô tem 11,9 pontos e 7,2 rebotes, além de um aproveitamento de 38,3% nas bolas de três.

