Depois de troca, Warriors fecha com dois reforços na NBA

O Golden State Warriors trouxe mais reforços após a troca por Jimmy Butler na NBA. Depois do negócio, a franquia ficou com duas vagas abertas no elenco. De acordo com Ohm Youngmisuk, da ESPN, o time assinou contratos de dez dias com Kevin Knox e Yuri Collins.

O Warriors fechou com os jogadores para preencher os espaços no elenco. A franquia, afinal, tinha somente 12 atletas ativos. A NBA, porém, permite que as equipes fiquem somente 28 dias abaixo do mínimo de 14 jogadores. Portanto, já seriam necessárias duas contratações por parte de Golden State.

Os dois jogadores, além disso, não excedem o teto salarial do Warriors. A franquia está somente US$1.3 milhão abaixo do primeiro nível de multas e não pode ultrapassá-lo. Assim, os dois nomes devem seguir com contratos parciais, para evitar que haja qualquer excedente pelo restante da temporada.

Knox ganha vaga no elenco do Warriors graças ao desempenho na G-League. Na liga, ele tem médias de 19.1 pontos, 7.3 rebotes e 1.9 assistência, além de 47.1% nos arremessos e 34.7% nos três pontos.

O ex-Knicks, aliás, está ligado à franquia desde o ano passado. Isso porque, jogou a Summer League pelo Warriors em 2024. O jogador teve boas médias na competição, com 17.5 pontos e 8.5 rebotes. No entanto, não garantiu vaga no elenco principal, até então.

Sua última temporada na liga foi a passada, pelo Pistons. Na equipe, ele registrou médias de 7.2 pontos e 2.4 rebotes, com 46.2% de aproveitamento nos arremessos.

Yuri Collins, por sua vez, também estava no Santa Cruz Warriors. Assim como Knox, o armador também vinha se destacando na competição. Em 34 jogos, sendo 30 vindo da segunda unidade, ele tem médias de 6.3 pontos, 5.1 assistências e 2.3 rebotes. Além disso, registrou 39.7% dos três pontos.

O armador, inclusive, assinou um contrato de dez dias com o Warriors em 2023. No entanto, não conseguiu permanecer na NBA após isso. Ele sequer tem partidas jogadas na liga. Portanto, essa pode ser sua primeira oportunidade de fato.

Com os reforços pós-troca de Butler na NBA, o Warriors prepara seu elenco para a reta final da temporada. O time é o décimo no Oeste, com uma 28 vitórias e 27 derrotas. Os investimentos recentes, portanto, visam uma mudança no cenário da equipe, de olho em uma direta nos playoffs, diferente do ano passado.

