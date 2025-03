NBA: Amen Thompson vira problema no Rockets

Amen Thompson se tornou desfalque do Houston Rockets na NBA. O jovem destaque da equipe sofreu uma torsão no tornozelo direito no último sábado (8), na vitória diante do New Orleans Pelicans. Então, de acordo com Shams Charania, da ESPN, ele deve ficar fora das quadras entre dez e 14 dias.

A lesão de Thompson aconteceu no fim da vitória do Rockets. Com Houston à frente por quase 30 pontos, o ala permaneceu em quadra para tentar conseguir seu primeiro triplo-duplo na NBA. Porém, ele sofreu a contusão no momento em que tinha 15 pontos, 11 assistências e nove rebotes.

Após o jogo, o técnico Ime Udoka indicou que o tornozelo de Amen Thompson estava “apenas um pouco inchado”. Assim, confirmou que ele seria reavaliado em uma semana, mas exames no domingo (9) indicaram necessidade de um prazo maior.

Thompson era um dos melhores nomes do Rockets na NBA. Em sua segunda temporada, afinal, o jovem de 22 anos vinha com médias de 14 pontos, 8.3 rebotes e 3.6 assistências. O ala ainda era o nome mais versátil do elenco, graças aos bons números da defesa, com 1.3 roubo e 1.3 toco por partida.

Com Amen Thompson fora do Rockets pelos próximos dias na NBA, Udoka deve ter alguns desafios. Ainda mais pela capacidade do jovem ala exercer diferentes posições. Na partida após a lesão, aliás, ele optou por Jabari Smith Jr., que marcou 20 pontos na vitória diante do Orlando Magic.

“O que ele faz em quadra não pode ser replicado. Temos alguns jogadores que fazem coisas semelhantes, mas ele reúne tudo em um só. Ele joga em todas as posições para nós. Se alguém se machuca, ele assume a armação. Se outro está fora, ele joga. Na defesa, é único. Seu atleticismo, tamanho, velocidade, forças e capacidade de bloquear, fazem dele um defensor completo”, afirmou o técnico.

Por fim, Udoka comentou sobre ter deixado Thompson seguir na vitória pelo Rockets. Embora o time tivesse uma vantagem confortável, o técnico optou por deixá-lo por mais alguns minutos.

“Eu não faço substituições em massa. Os treinadores costumam ser meio paranoicos. Tari Eason e Dillon Brooks já tinham saído e na próxima bola morta, Amen e Jabari Smith Jr. sairiam. Já vi acontecer de tudo. Você pode tirar jogadores cedo demais e os por de volta. Mas, naquele momento, queríamos um criador de jogadas em quadra”, finalizou Udoka.

