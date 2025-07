NBA: Agente livre, Cam Thomas detona jornalista após crítica

Cam Thomas segue como agente livre na NBA. O jogador negocia uma extensão com o Brooklyn Nets, mas, até o momento, as partes não chegaram em um acordo. Enquanto isso, o armador tem se envolvido em polêmicas fora das quadras. A mais recente por rebater um crítica do jornalista Zach Lowe, do The Ringer.

Durante a semana, Lowe afirmou que Cam Thomas seria um “fominha de números vazios”. O jogador de 23 anos, porém, não aceitou ouvir a opinião do jornalista e ficar calado. Assim, disparou contra o analista em uma publicação nas redes sociais.

“Consenso? Fod*-se você e o consendo, Zach Lowe. Com certeza, é o mesmo consenso dos times que não conseguem me marcar e mandam uma marcação dupla desde o primeiro segundo do jogo. Por que estamos dobrando a marcação em um cara que ‘não é tudo isso?’. Então, faça sentido, por favor”, disparou Cam Thomas.

Lowe citou o nome de Thomas durante seu podcast. O analista comentou as médias de 24 pontos, 3.3 rebotes e 3.8 assistências na temporada passada. De acordo com ele, embora os números tenham sido bons, o armador agente livre não teria conseguido converter as estatísticas em vitórias para o Nets. Isso porque, o time ficou apenas em 12º no Leste.

Desse modo, Lowe afirmou que Cam Thomas seria um agente livre para ajudar um time que busca um reserva para “incendiar o jogo”.

“Cam Thomas é um cara que pontua muito e melhorou bem nas assistências em 2024/25. Além disso, teve uma taxa de uso de quase 33%, que é o que se esperaria de James Harden e Russell Westbrook em temporadas de MVP. Ainda assim, o consenso sobre é que ele é no time é só um fominha de números vazios”, disparou Lowe.

Por fim, além de justificar seu talento no ataque, Cam Thomas ainda rebateu a falta de impacto que teria no Brooklyn Nets. Segundo ele, o time era competitivo no início da temporada. Porém, sua lesão e o volume de mudanças promovidas no elenco forçaram uma queda na tabela. Portanto, não teria ligação com seu jogo.

“É a última vez que falo sobre isso. Números vazios? Primeiro, o Nets estava em quinto ou sexto no Leste antes da minha lesão e das trocas. No entanto, eu não controlo o que o GM faz com o time. Segundo: fominha? Eu era o segundo em assistências na equipe, tirando os armadores que foram trocados”, finalizou Thomas.

